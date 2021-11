Rötha/Espenhain

Sie war die Originalvorlage für die Hauptperson eines Filmes, der den Ort Espenhain ein wenig berühmt gemacht hat und der ein noch viel berühmteres Stück Rockmusik hervorgebracht hat: Christa Damrose. Die einstige Espenhainerin und ihre Liebesgeschichte mit einem polnischen Gastarbeiter waren der Stoff für den Film „Über sieben Brücken musst du gehn“ von 1978, in dem das gleichnamige Lied der Rockband Karat die Titelmusik ist.

Jetzt ist Christa Damrose im Alter von 73 Jahren gestorben. Das hat Peter Petters mitgeteilt. Er wollte sie zu den Feierlichkeiten anlässlich 700 Jahre Ersterwähnung von Espenhain im nächsten Jahr einladen. Petters kannte sowohl Damrose gut als auch ihren späteren Mann. Eine Zeit lang, weiß Petters noch, lebte die junge Frau in einer Wohnung über dem Gasthof, den er seit 1990 führt.

Petters kannte die spätere Protagonistin für den Film schon in der Jugendzeit. Er erinnert sich auch daran, dass die Hochzeit zwischen ihr und dem jungen polnischen Arbeiter damals die erste deutsch-polnische Hochzeitsfeier im Kulturhaus Espenhain war.

Neben Zaspenhain wurde Kraftwerk Thierbach gebaut

Der Film „Über sieben Brücken musst du gehn“ basiert auf einem Drehbuch des Schriftstellers Helmut Richter, der vor zwei Jahren starb. Er hatte auch den Liedtext geschrieben. Das Fernsehen der DDR zeigte den Streifen erstmals im April 1978.

Dieses Bild zeigt Christa Damrose (hinten Mitte, karierte Jacke) als Kind in Espenhain. Links daneben ist Peter Petters zu sehen. Quelle: Sammlung Peter Petters

Die Chemielaborantin Christa Damrose heißt im Film Gitta und wird von der Schauspielerin Viola Schweizer gespielt. Die Rolle des polnischen Arbeiters, der am Bau eines Kraftwerkes beteiligt ist, spielt Krzystof Jedrysek. Keine einzige Episode des Films wurde tatsächlich in Espenhain gedreht. Allerdings spielt die Handlung in einem fiktiven Chemie-Ort Zaspenhain. Grundlage für die Geschichte waren Recherchen des damals jungen Schriftstellers Richter während des Baus des Kraftwerkes Thierbach.

Christa Damrose und ihr Mann zogen später nach Hagenwerder, einem Stadtteil von Görlitz, wo ebenfalls ein neues Kraftwerk gebaut worden war. Die Ehe hielt allerdings nur ein paar Jahre, wurde dann geschieden. Von dem Film selbst, das verriet sie einer guten Bekannten aus Espenhain, hielt sie nicht viel. Etliches an der Geschichte habe nicht gestimmt.

Lesen Sie auch

Von André Neumann