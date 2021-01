Christliches Umweltseminar Rötha: Als der Dreck zwischen Leipzig und Borna normal war

Rötha

Nein, ein Widerständler war Dieter Reich sicher nicht. Wohl aber in den 80er-Jahren ein kritischer Zeitgenosse, der die Umweltverschmutzung speziell im Süden von Leipzig nicht mehr hinnehmen wollte. Deshalb kam der 69-Jährige, der seinerzeit im VEB Chemiekombinat „ Otto Grotewohl“ in Böhlen arbeitete, zum Christlichen Umweltseminar (CUR) in Rötha. Das hatte der spätere Leipziger Regierungspräsident Walter Christian Steinbach, seinerzeit Pfarrer in Rötha, gegründet.

Dieter Reich aus Rötha arbeitete im Christlichen Umweltseminar Rötha mit. Quelle: Nikos Natsidis

Dabei gehörte Dieter Reich, der seine Brötchen als Ingenieur für Analysetechnik verdiente, lange zur großen Mehrheit der DDR-Bürger, die ihre Lebensumstände als gegeben hinnahmen. „In den 70er-Jahren war der Dreck für mich normal.“ Es waren Bekannte, die ihn auf das Thema Umweltverschmutzung brachten, dass sich zwischen Leipzig und Borna nicht mal beim besten Willen ignorieren ließ. Und der Mann, der nach der Wende im Außendienst arbeitete, stellte sich die Frage, wo sich entsprechende Informationen herbekommen ließen. Etwa in der Verwaltung des zuständigen Kreises Borna. Da passte es, dass es in dieser Zeit einen Gemeindeabend zum Thema Umwelt in Rötha gab. Reich, als Kind von Kriegsflüchtlingen aus Schlesien katholisch, hatte keinerlei Berührungsängste mit der Kirche. Die Veranstaltung, so erinnert er sich vier Jahrzehnte später, sei der Startschuss gewesen, sich als Gruppe zu betätigen.

Mitglieder des Christlichen Umweltseminars Rötha bei einer Baumpflanzaktion. Quelle: Archiv

Einer der Köpfe war der Mölbiser Diakon Siegfried Rüffert, der Vater von Hartmut Rüffert, der in den Wendemonaten fürs Neue Forum auf dem Bornaer Marktplatz sprach. „Damals kamen erste Ideen auf“, so Dieter Reich. Die Umweltgruppe trat beim Evangelischen Kirchentag in Dresden auf. Es folgten Umweltgottesdienste in Mölbis und später auch in Deutzen. „Und es gab erstmals eine Runde, in der sich staatliche Vertreter zur Umweltsituation äußerten.“ Für sozialistische Verhältnisse in gewisser Weise sensationell. Zu den Protagonisten der Bewegung gehörte auch der spätere langjährige sächsische Landwirtschaftsminister Rolf Jähnichen ( CDU). Unterstützt wurde die Gruppenarbeit, so Reich weiter, zudem vom sächsischen Landesbischof Johannes Hempel.

Ende der 80er-Jahre folgte die Aktion „Eine Mark für Espenhain“. Und es folgten Wende und Wiedervereinigung sowie das Aus für das Werk in Espenhain, das allgemein als riesige Dreckschleuder galt. Davon aber sei zunächst nicht die Rede gewesen, sagt Dieter Reich. „Eigentlich sollte nur die Schwelerei repariert werden.“ Dennoch ist er nicht unzufrieden, wie sie die Dinge seither entwickelt haben. Es dürfe nur nicht alles schwarz-weiß gesehen werden.

