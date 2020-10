Christvesper auf dem Bornaer Markt

Borna

Es wäre für einen Pfarrer eine Horrorvision: Besucher abzuweisen, die in die Kirche wollen. Zumindest mit Blick auf den die nachmittägliche Christvesper am Heiligen Abend scheint das theoretisch nicht undenkbar. Deshalb laufen auch in der evangelischen Kirchgemeinde Borna längst die Planspiele für den 24. Dezember. Eine Möglichkeit: „Wir gehen ins Freie“, sagt Pfarrer Reinhard Junghans.

Bisher noch keine Entscheidung

Konkret auf den Markt, der allemal ausreichend groß genug wäre. Falls es in Borna in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt gibt, könnte die Bühne dort genutzt werden. Schwieriger wird es schon wird es mit der Technik, um den Platz zu beschallen. Immerhin sollten die Darsteller des Krippenspiels weithin zu verstehen sein. „Bisher haben wir noch nichts entschieden“, so Junghans.

Beschränktes Sitzplatzangebot

Denn natürlich steht die klassische Variante weiterhin zur Diskussion: das Krippenspiel 15 Uhr in der Stadtkirche, coronahalber aber mit Mundschutz, Eintragung in eine Anwesenheitsliste und beschränktem Sitzplatzangebot. Dass Besucher wie in anderen Jahren am Heiligen Abend in den Gängen stehen, ist ausgeschlossen. „Da stünden die Leute zu nah beieinander.“

Viele offene Fragen

Es sind viele offene Fragen, speziell was die beiden Gottesdienste 15 und 17 Uhr anbelangt. Zwar kommen nach Angaben des Pfarrers derzeit ohnehin etwas weniger Gottesdienstbesucher, was sich durch eine Zurückhaltung wegen Corona erklären lässt. Zu Weihnachten oder zumindest am Heiligen Abend aber dürfte das anders aussehen. Dass dann am Ende Besucher die Kirche nicht betreten dürften, das mag sich Reinhard Junghans aber in keinem Fall vorstellen.

