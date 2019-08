32 Mannschaften - City Beach Borna: Beim Volleyball-Firmencup wird hart gekämpft Sand, Sonne, ausgelassene Stimmung – und viel nackte Haut. Mehr braucht es nicht, um das Ereignis des Jahres auf die Beine zu stellen: den Firmencup. 32 Teams kämpfen beim City Beach in Borna um den Sieg.

32 Mannschaften gingen an den Start. Gewonnen haben sie alle: einen unbeschwerten Tag in der Sonne am Breiten Teich. Quelle: Julia Tonne