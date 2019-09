Pegau/Kitzen

Gut besucht war die Grillparty von Mike Reetz’ Oldtimerwerkstatt „ Mopeds Kitzen“ am Sonnabend. An Eis-, Bier- und Grillstand herrschte ordentlich Betrieb. Und die DDR-Zweiräder, die er repariert und restauriert, waren nicht nur für die Bikerfreunde echte Hingucker. Zum fünfjährige Bestehen seiner kleinen Firma hatte Reetz eine Comedyshow engagiert: „Fürs Jubiläum wollte ich was Besonderes, da fiel mir Thomas Böttcher ein.“

Restaurierte DDR-Mopeds wie „Schwalbe“ und „S 50“ sind die Hingucker bei Reetz’ Grillparty. Quelle: Mathias Bierende

Man kennt sich. „ Thomas war schon mehrmals da“, erklärte Reetz. „Einmal zufällig, die anderen drei Treffs waren geplant, also offiziell.“ Unter anderem 2018 für die MDR-Sendung „ Böttcher schafft das“. Und der Comedian meint, dass er gern nach Kitzen kommt. „Ja, ich wohne fast hier.“ In Löbnitz bei Delitzsch geboren, lebt er heute in Döbeln. Ein DDR-Moped habe er zwar nicht, er sei aber Testfahrer bei Mike, sagte Böttcher verschmitzt. Vorführen wollte er das jedoch nicht.

Thomas Böttcher präsentierte 100-minütiges Showprogramm

Nachdem er zwischen Grill und Bühne hin- und hergegeistert war, bestieg der Filou das kleine Podest unterm „Schwitzzelt“. Die Zuhörer erlebten eine kurzweilige und humoristische, knapp 100-minütige Zeitreise von der Jugend – vorm eigenen Foto als Teenager – über sein Arbeitsleben, bis zum Privatmann Thomas Böttcher.

Zwischendurch rief er ins Publikum: „Eh, grüß Dich, wir kennen uns doch.“ Böttcher reichte Günter Knappe aus Rahna (Stadt Lützen) die Hand. Sie hatten sich erstmals unterm Birnbaum an dessen Lama-Gehege bei „ Böttcher schafft das“ (2018) getroffen. Knappe flachste: „Der Typ hatte meinen Lamas die Birnen weggefressen.“ Heute seien sie gute Freunde, griente er.

Günter Knappe aus Rahna hat Böttcher unterm Birnbaum an seinem Lama-Gehege bei „Böttcher schafft das“ (2018) kennengelernt. . Quelle: Mathias Bierende

Von Mathias Bierende