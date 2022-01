Borna/Thräna

Auf ihren Reisen hat Rosemarie Grebarsche (69) schon viel erlebt. Doch die jüngste Kreuzfahrt über den Jahreswechsel stellt das alles in den Schatten. Nach einem Corona-Ausbruch unter den Besatzungsmitgliedern war das Abenteuer bereits zu Ende, bevor es überhaupt begonnen hatte. Aus zehn Tagen Kanaren-Kreuzfahrt mit Silvesterfeuerwerk in Madeira wurden fünf ungewisse Tage im Hafen von Lissabon, gefolgt von einer chaotischen Rückreise mit ihrem Mann Manfred Schulz (67) in die Heimat in den Bornaer Ortsteil Thräna (Landkreis Leipzig).

Erste Seereise mit der „Völkerfreundschaft“

Ein bisschen ist Rosemarie Grebarsche kreuzfahrtsüchtig. Das gibt die Handelskauffrau und Brückenbauingenieurin gern zu und schaut dabei spitzbübisch über den Brillenrand. Ihre erste Seereise unternahm die gebürtige Leipzigerin 1974 mit der „Völkerfreundschaft“ auf dem Schwarzen Meer. Seitdem stand sie mehr als 50-mal an Bord eines Ozeandampfers, „danach habe ich aufgehört zu zählen“. Mit der Aida-Flotte, Mein Schiff oder MSC erkundete die 69-Jährige bereits Nordamerika, reiste bis nach China, Thailand, Dubai, Norwegen, rund um die Kanarischen Inseln und die Azoren. Meistens ist sie dabei mit ihrer Enkelin Zoe (12) unterwegs.

Aufnahmen von der Aida-Reise über den Jahreswechsel 2021/22. Diese Torte wurde am Silvestertag kredenzt. Quelle: Rosemarie Grebarsche

Crew-Mitglieder positiv auf Corona getestet

Über den Jahreswechsel gönnte sich Rosemarie Grebarsche wieder eine Kreuzfahrt, dieses Mal mit ihrem Mann Manfred. „Ich konnte ihn endlich dazu überreden, mal mitzufahren.“ Zehn Tage von Lissabon über Madeira nach Gran Canaria. „So war der Plan“, erzählt die Weltenbummlerin, „aber dann kam alles ganz anders.“ Am 29. Dezember ging das Paar voller Vorfreude an Bord der „Aida Nova“.

Doch schon am selben Abend verkündete der Kapitän Jens Janauscheck, dass 54 Crew-Mitglieder, die für die Reise noch an Bord kommen sollten, positiv auf Corona getestet wurden und sich in Quarantäne in ihren Hotels befinden. Ihnen gehe es jedoch gut, sie hätten nur milde Symptome. Dennoch könne die Reise im Interesse der Sicherheit und Gesundheit der Gäste nicht wie geplant fortgesetzt werden. Man warte auf neue Besatzungsmitglieder und müsse solange in Lissabon vor Anker liegen.

Kapitän verkündet vorzeitiges Aus der Reise

Die 2844 Passagiere konnten sich zu jeder Zeit frei auf der „Aida Nova“ bewegen und alle Annehmlichkeiten des Bordlebens genießen. „Die Crew hat sich für uns Urlauber echt ein Bein ausgerissen. Es hat uns an nichts gefehlt.“ Das Paar aus Thräna nutzte seine freie Zeit, um sich Lissabon anzusehen. Am 2. Januar verkündete der Kapitän dann per Videobotschaft das endgültige Aus der Reise. „Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen“, so seine Worte. „Ich weiß, dass nicht jeder unsere Entscheidung gut findet.“ Am 3. Januar sollten Rosemarie Grebarsche und Manfred Schulz wie viele andere Passagiere nach Hause fliegen.

Aufnahmen von der Aida-Reise über den Jahreswechsel 2021/22. Am 2. Januar verkündete der Kapitän das vorzeitige Ende der Reise. Quelle: Rosemarie Grebarsche

Chaotische Zustände auf dem Flughafen

Doch nun begann eine wahre Odyssee. „Auf dem Flughafen in Lissabon herrschte die reinste Katastrophe“, so die Thränaerin. Sie berichtet von „chaotischen Zuständen“, einer 400 Meter langen Warteschlange am Tui-Schalter, viereinhalb Stunden Wartezeit, bis sie endlich ihre Koffer abgeben durften. Dazu kamen weitere endlose Schlangen am Sicherheitscheck, fehlende Informationen über Abflugzeiten sowie Verständigungsprobleme mit dem Flughafenpersonal.

Am späten Abend stand der Flieger endlich auf dem Rollfeld, und die Urlauber durften Platz nehmen. Nach wenigen Minuten die nächste Hiobsbotschaft: alle wieder aussteigen. Die gesetzlich geregelte Arbeitszeit für die Crew war überschritten, und sie durfte nicht mehr abheben. Auf die Fluggäste wartete eine Nacht auf dem Flughafen. „Für etwa 400 Leute standen gerade mal zehn Hotelbetten bereit“, berichtet Rosemarie Grebarsche. „Die waren natürlich für Familien mit Kindern vorbehalten. Wir haben die Nacht notdürftig in der Abflughalle verbracht.“

Nächste Reisen zu den Kanaren und in die Karibik

Erst am nächsten Abend, es ist der 4. Januar, hoben die Kreuzfahrer in Lissabon ab und landeten gegen 22 Uhr am Flughafen Leipzig/Halle. Schwiegertochter Katrin Hess holte das Paar in Schkeuditz ab. „Nach 36 Stunden Odyssee war unsere Reise zu Ende und wir völlig fertig“, erzählt Rosemarie Grebarsche.

Doch die 69-Jährige liebt das Unterwegssein zu sehr, als dass sie sich von dieser Hindernisreise abschrecken ließe. Schon im Februar will sie deshalb mit ihrer Enkelin wieder an Bord der „Aida Nova“ und die Kanaren entdecken, einen Monat später wollen die beiden mit der „Aida Perla“ durch die Karibik kreuzen – in der Hoffnung, dass dann Corona die Pläne nicht durchkreuzt. „Einmal Kreuzfahrt, immer Kreuzfahrt“, lacht die sympathische Frau. „Man wird eben süchtig danach.“

Von Kathrin Haase