Borna

Jetzt hat sich auch die Stadt Borna offiziell von ihrem Weihnachtsmarkt verabschiedet. Dabei hatte sich die Stadtverwaltung noch vor zwei Tagen hoffnungsvoll gezeigt. Dass sich das jetzt ändert, dürfte angesichts der ausstehenden Beschlüsse der sächsischen Staatsregierung zur Eindämmung von Corona kaum jemanden überraschen. Dennoch sollen die Bornaer nicht auf weihnachtliches Flair und saisonale Süßigkeiten verzichten müssen. Deshalb werden die Öffnungszeiten des Wochenmarktes, der üblicherweise am Dienstag und Donnerstag stattfindet, erweitert. Ab 1. Dezember herrscht vor dem Rathaus jeweils von Montag bis Sonnabend Marktbetrieb. Es handle sich dabei keineswegs um einen Weihnachtsmarkt, wie im Rathaus betont wird. Wohl aber um einen weihnachtlichen Wochenmarkt.

Kinderpunsch statt Glühwein

Deshalb würden derzeit Gespräche mit Händlern geführt, die üblicherweise zum Händlerstamm auf dem Weihnachtsmarkt gehören. Geplant seien Stände, an denen Kräppelchen und Zuckerwatte verkauft werden, vielleicht auch Kinderpunsch. Klassischen Glühwein, für viele Leute die wesentliche Motivation für einen Weihnachtsmarktbesuch, wird und darf es nicht geben, heißt es weiter mit Blick auf das Verbot zum Ausschank mehr oder weniger hochprozentiger Getränke. Fahrgeschäfte und Schausteller, die ansonsten ebenfalls jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit auf dem Markt zu finden sind, gibt es ebenfalls nicht. Es gehe aber darum, „dennoch etwas weihnachtliche Stimmung in unsere Innenstadt“ zu tragen, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Natürlich immer unter Einhaltung der gültigen Abstands- und Hygieneregeln, wie es weiter heißt.

Beschallung wie auf dem Weihnachtsmarkt

Auch wenn der weihnachtliche Wochenmarkt rund um den Christbaum aus der Robert-Koch-Straße nicht Weihnachtsmarkt genannt werden darf, ein bisschen so aussehen soll er schon. In die Marktbuden, deren Aufbau seit Wochenbeginn läuft, soll Leben einziehen – und damit sind die Händler gemeint. Der Verkauf von weihnachtlichen Waren erfolgt dann gewissermaßen so, wie es der Bornaer seit Jahrzehnten von seinem Weihnachtsmarkt kennt. Dafür dürfte auch die Beschallung sorgen, mit weihnachtlichen Weisen wie bei einem richtigen Weihnachtsmarkt.

Von Nikos Natsidis