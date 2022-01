Corona-Delle: Weniger Hochzeiten im Vorjahr in Borna

Borna

In Corona-Zeiten scheuen die Verliebten offenkundig den Gang zum Traualtar. Oder zumindest aufs Standesamt. Dieser Eindruck drängt sich beim Blick in die Bornaer Statistik für das vergangene Jahr auf. 2021 gaben sich hier lediglich 35 Paare das Ja-Wort. Das ist nur knapp die Hälfte der Eheschließungen vom Jahr davor. Damals hatten sich heiratswillige Paare offensichtlich von den Einschränkungen der Corona-Pandemie kaum ausbremsen lassen.

Mai, Juli und September beliebt

Immerhin 79 Eheschließungen waren 2020 im „Goldenen Stern“ aktenkundig geworden. 2019 waren es zumindest 60 gewesen. Die beliebtesten Monate, um den Bund fürs Leben zu schließen, waren Mai, Juli und September. Für dieses Jahr liegen nach Angaben der Stadtverwaltung bisher 22 Anmeldungen vor.

Weiter corona-bedingte Einschränkungen

Dafür gelten allerdings bis auf Weiteres die corona-bedingten Einschränkungen. Maximal acht Gäste durften und dürfen der Trauzeremonie beiwohnen, weil Mindestabstände eingehalten werden müssen.

Heiraten auch im Volkskundemuseum

In diesem Jahr sind Eheschließungen erstmals auch im ehemaligen Volkskundemuseum, dem heutigen Geschichtenhof, in Wyhra möglich. Allerdings gibt es nur eingeschränkt Termine. Dafür sind die ersten Wochenenden in den Monaten Juli, August und September vorgesehen.

Von Nikos Natsidis