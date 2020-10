Corona-Fall an der Grundschule Clemens Thieme in Borna

Borna

An der Grundschule Clemens Thieme in Borna ist ein Kind positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Weshalb am Freitag das Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig anrückte, um alle 20 Schüler der entsprechenden Klasse auf eine Corona-Infektion zu testen. „Auch die Lehrer, die seit Montag in der Klasse Unterricht hatten, und die Horterzieher sind getestet worden“, sagt Schulleiter Christoph Arnold.

Den ganzen Vormittag über war das Gesundheitsamt mit mehreren Kollegen vor Ort. Genutzt wurde für den Klassentest ein extra Gruppenraum, die Ergebnisse aber sollen laut Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig, frühestens am Wochenende, wenn nicht gar erst am Montag vorliegen. Bis dahin heißt es für alle Kinder und deren Eltern: Quarantäne. „Wir werden jetzt jeden einzelnen Kontakt noch einmal nachvollziehen. Welches Kind hatte wie lange mit dem positiv getesteten Kind Kontakt, wo saß jedes einzelne Kind“, erklärt Laux. Nach und nach würde sich dann genauer ergeben, welche Familien in Quarantäne bleiben müssten und welche nicht.

Für einige Familien könnte der Herbsturlaub ins Wasser fallen

Das allerdings stellt gerade jetzt die betroffenen Familien vor ein Problem: Viele von ihnen hatten bereits den Herbsturlaub geplant, wollten wegfahren. Die Abfahrt wird sich wohl für alle (mindestens) verzögern, deren Kind mit dem positiv getesteten Jungen Kontakt hatte. Auch Schulleiter Arnold hat seinen Herbsturlaub auf Eis gelegt, wird jetzt alle Ergebnisse abwarten und dann gemeinsam mit dem Hort entscheiden, wie es dort in der kommenden Woche weitergeht. „Wir hatten ja Ferienspiele geplant. Was daraus wird, müssen wir sehen“, sagt er. Das entscheide sich frühestens am Montag.

Auf der Schulhomepage hatte Arnold bereits am Donnerstag bekannt gegeben, dass es an der Schule einen Fall von Covid 19 gibt. Und zugleich allen Eltern angeboten, dass diese ihre Kinder am Freitag zuhause lassen können. „Eine Notbetreuung gibt es aber“, betont der Schulleiter. Lehrern und Horterziehern, die zur Risikogruppe gehören, habe er es freigestellt, am Freitag zuhause zu bleiben. Das nun kommende Wochenende werde dafür genutzt, alle Räume, Türklinken, Stühle und Tische gründlich zu desinfizieren und das Gebäude so gut es geht durchzulüften.

Schulleiter lobt Gesundheitsamt , Eltern und Kollegium

Was er vor allem lobt, sei zum einen der reibungslose Ablauf der Tests von Seiten des Gesundheitsamtes, zum anderen die Unaufgeregtheit der Eltern. „Für die Kinder ist das heute schon aufregend, aber viele Eltern sind gelassen geblieben“, sagt er. Und auch das Kollegium sei entspannt mit der Situation umgegangen.

Von Julia Tonne