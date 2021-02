Corona-Impfung: Böhlener Bürgermeister soll sich vorgedrängelt haben

Böhlen

Was machen mit übrig gebliebenen Corona-Impfdosen? Wegwerfen? Oder doch lieber auf die Schnelle jemanden finden, der innerhalb kürzester Zeit vor Ort sein kann, um sich den Piks abzuholen? Auch dann, wenn er nicht älter als 80 Jahre ist? Diese Fragen treiben derzeit wohl etliche Menschen um. Und wohl kaum einer, der mit diesen Fragen konfrontiert wird, würde die Variante des Wegwerfens bevorzugen. Zumal die Knappheit des Impfstoffs in aller Munde ist und die Kritik daran groß. Andererseits aber sehen sich dann diejenigen, die eben diesen „letzten Piks“ bekommen haben, dem Vorwurf ausgesetzt, sich bei der Impfung „vorgedrängelt“ zu haben.

Passiert ist das schon in zahlreichen Bundesländern, auch Sachsen blieb davon nicht verschont, dort wurden Polizisten „außer der Reihe“ geimpft. Nun sieht sich auch der Böhlener Bürgermeister dem Vorwurf ausgesetzt – und wehrt sich rechtlich. Doch von vorne: Die Interessengemeinschaft (IG) „Unser Großdeuben“ beschuldigt Böhlens Bürgermeister auf ihrer Facebookseite, sich impfen gelassen zu haben, „obwohl noch nicht einmal alle Personen aus der Risikogruppe 1 geimpft werden können“, wie es auf der Seite heißt. Und weiter: „Wer, wie Herr Berndt seit Monaten vor dem Virus warnt und Solidarität zwischen den Menschen einfordert, sich dann aber an erstbester Stelle entsolidarisiert, erweist sich der Bedeutung seines Amtes als nicht würdig“. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde sei gestellt, die IG fordere eine unverzügliche Aufklärung durch die Kommunalaufsicht.

Laut ASB wurde der Rathauschef auf den letzten Drücker angerufen

Dass die Dienstaufsichtsbeschwerde eingegangen ist, bestätigt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig. Wie sie erklärt, habe Berndt bis 18. Februar Zeit, eine Stellungnahme abzugeben.

Der Arbeiter-Samariter-Bund, der das Seniorenheim Am Park betreibt, bestätigt auf LVZ-Anfrage die Impfung des Rathauschefs, aber unter vollkommen anderen Bedingungen als von der IG behauptet. Am 17. Januar, einem Sonntag, sei ein Impfteam im Seniorenheim gewesen, um Bewohner und Mitarbeiter zu impfen. „Aber Herr Berndt war nie mit eingeplant, er stand nicht auf der Liste“, sagt Kathrein Trute, Sprecherin des ASB-Regionalverbands Leipzig. Allerdings sei er am späten Nachmittag angerufen und gefragt worden, ob er die letzte Dosis erhalten wolle. „Bis dahin haben wir alle, die wir sonst neben Bewohnern und Mitarbeitern auf der Liste hatten, gefragt und auch geimpft“, erklärt Trute. Also auch Mitarbeiter von Sozialdiensten und Angehörige der Bewohner, die älter seien als 80 Jahre.

Aufgetaute Impfstoff-Flaschen mussten aufgebraucht werden

Dass überhaupt noch Dosen übrig waren, begründet Trute damit, dass sich in den zwei Wochen zwischen Anmeldung beim DRK und Impftermin die Zahl der zu Impfenden verändert habe. „Zum Zeitpunkt der Impfung waren einige Bewohner im Krankenhaus, andere hatten sich doch noch dagegen entschieden.“ So seien eben einige Fläschchen übrig geblieben. „Da die aber aufgetaut waren, mussten sie auch verimpft werden“, erklärt sie auf Nachfrage.

In Anbetracht der Impfstoff-Knappheit ist es nicht unüblich, dass einige „außer der Reihe“ geimpft werden. Das Sächsische Sozialministerium betonte erst kürzlich, oberstes Ziel sei es, keine Impfdosen wegwerfen zu müssen. „Grundsätzlich gilt auch bei Rest-Dosen die rechtlich vorgesehene Priorisierung.“ Bei Impfungen durch mobile Teams werde geprüft, ob sich bei übrig gebliebenen Dosen noch weitere Personen in der stationären Pflegeeinrichtung impfen lassen wollen, beziehungsweise ob andere hausnahe Einrichtungen (betreutes Wohnen, ambulante Pflegedienste, Arztpraxen) noch berücksichtigt werden können. „Und eben das ist bei der Impfaktion im Seniorenheim in Böhlen passiert“, sagt Trute. Zum damaligen Zeitpunkt habe die konkrete Anweisung gegolten, „alles vor Ort zu verimpfen“.

Bürgermeister wehrt sich gegen Interessengemeinschaft

Berndt geht nun wegen der Aussagen auf der Facebookseite „Unser Großdeuben“ gegen den entsprechenden Betreiber vor. Und bestätigt auf Nachfrage die Aussage vom ASB, wie er zu der Impfung gekommen sei. „Ich wurde angerufen und gefragt, ob ich die letzte Dosis bekommen wolle“, erklärt er. Allerdings habe er sich schwer damit getan. „Erst als gesagt wurde, dass die Dosen dann weggeworfen werden müssten, weil die Zeit nach dem Auftauen vorbei und kein anderer mehr zu erreichen war, habe ich zugestimmt.“

