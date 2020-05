Museum Rötha öffnet vorläufig nur Sonnabends

Rötha

Das Stadt- und Heimatmuseum in Rötha kehrt allmählich zum gewohnten Betrieb zurück. Vorläufig werde nur sonnabends geöffnet, sagte Bettina Wallasch der LVZ. Sie leitet den Stadt- und Heimatverein, der das Museum betreibt.

Erstmals seit der Schließung wegen der Corona-Pandemie werden an diesem Sonnabend, 9. Mai, Besucher empfangen, und zwar von 15 bis 17 Uhr. Normalerweise ist das Museum auch montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr offen. Doch darauf werde erst einmal verzichtet.

Anzeige

Verein will kein Risiko für Ältere eingehen

„In der Woche“, sagt die Vereinsvorsitzende, „müssten wir die Öffnungszeiten durch unsere Rentner sicherstellen lassen.“ Das wolle man vorerst vermeiden, um sie nicht einer Ansteckungsgefahr auszusetzen.

Weitere LVZ+ Artikel

Bettina Wallasch, Vorsitzende des Stadt- und Heimatvereins Rötha. Quelle: André Neumann

Aus dem Grund bleibe es auch dabei, dass das Treffen ehemaliger Bewohner des abgebaggerten einstigen Dorfes Geschwitz an diesem Sonnabend nicht wie geplant stattfindet. Denn dessen Teilnehmer wären in der Regel 80 Jahre und älter und damit die „Höchstrisikogruppe“, wie Bettina Wallasch sagt.

Ausstellungen zu vielen Themen der Stadtgeschichte

Das Museum bietet in verschiedenen Themenräumen einen Einblick in die Geschichte der Stadt Rötha. Dazu gehören eine Sammlung zur Ur- und Frühgeschichte, Räume zur Schulgeschichte und zur Geschichte der Herstellung von Obstsaft in der Stadt. Eine Ausstellung behandelt die Geschichte des Schlosses und die enge Beziehung der Stadt zur Völkerschlacht 1813 bei Leipzig. Und auch der Tradition des Kürschnerei-Handwerks in Rötha ist ein Raum gewidmet.

Neben den ständigen Ausstellungen präsentiert das Museum gelegentlich auch Sonderausstellungen. Aktuell ist eine über Handarbeiten im Laufe der Zeit in Vorbereitung. Gezeigt werden sollen aus dem Fundus des Museums Handarbeiten, die Röthaer Bürger teils vor hundert und mehr Jahren anfertigten.

Das älteste Stück ist sogar fast 200 Jahre alt, verrät Bettina Wallasch schon vorab. Es handele sich um eine Stickerei aus dem Jahre 1826. Noch stehe nicht fest, wann die Ausstellung eröffnet wird, der Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Genug Platz für ausreichenden Sicherheitsabstand

Bettina Wallasch rechnet vorerst zwar nicht mit einem enorm großen Besucheransturm. Dennoch weist sie auf die grundlegenden Hygiene- und Abstandsregeln hin. Letzteres dürfte kein Problem sein. „Unser Haus ist groß genug“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich gehe davon aus, dass jeder Besucher seine Maske mitbringt.“

Und falls doch jemand das Museum an einem anderen Tag als Sonnabend besuchen möchte, könne der zwecks Terminabstimmung gern anrufen (034206/54507) und auf den Anrufbeantworter sprechen. Dabei sollte nicht vergessen werden, die Nummer für den Rückruf mit anzugeben.

Von André Neumann