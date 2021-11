Corona: Ministerium schickt die halbe Oberschule Kitzscher nach Hause

Kitzscher

Jetzt hat es auch die Oberschule Kitzscher erwischt. Bis einschließlich Freitag, 19. November, muss ungefähr die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben. Betroffen sind die jeweils zwei fünften und sechsten sowie alle drei siebten Klassen. Die Anordnung zu dieser teilweisen Schulschließung ist nach mehreren nachgewiesenen Corona-Fällen am 11. mit Wirkung zum 12. November vom Kultusministerium gekommen.

Ohne Genaues zu nennen, spricht Schulleiterin Dagmar Schulz von einer „überschaubaren“ Zahl positiv getesteter Schülerinnen und Schüler. Es gebe aber offenbar auch eine Dunkelziffer. Davon geht die Pädagogin aus, nachdem schon am Vortag mehrere Mädchen und Jungen entschuldigt fehlten.

„Damit haben wir jetzt für diese sieben Klassen und somit für die gute Hälfte der Schule häusliche Lernzeit“, sagt die Schulleiterin. Die die Entscheidung des Kultusministeriums mitträgt. „Natürlich, wenn wir auf diese Weise dazu beitragen können, Infektionsketten zu brechen“, so ihre Argumentation.

Lob der Schulleiterin: Gute Kommunikation mit Eltern

Betroffen sind rund 140 Kinder. Die Entwicklung hatte sich möglicherweise schon angekündigt. Während die Oberschule Kitzscher in den zurückliegenden 20 Monaten nahezu frei von Corona-Infektionen geblieben war – Schulz erinnert sich an genau zwei Fälle unter Schülern –, hatte es in dieser Woche schon ab Montag vereinzelt Infektionen gegeben.

Am Donnerstag sei die Ampel dann auf Rot gesprungen, und das Kultusministerium habe gehandelt. Die Kommunikation mit der Elternschaft, lobt Schulleiterin Schulz, sei sehr gut gewesen, was sich darin gezeigt habe, dass am Freitag nur ein paar wenige Schüler der betroffenen Klassen zum Unterricht kamen und nach Hause geschickt werden mussten.

Nur drei Tage Homeschooling

Dass es die Oberschule Kitzscher gerade jetzt trifft, hat auch etwas Gutes. Denn die Teilschließung bis zum 19. November verschafft den Mädchen und Jungen aus den sieben Klassen nur drei Homeschooling-Tage, von denen sie einen sowieso gehabt hätten. Der Grund: In der neuen Woche ist der Mittwoch ein Feiertag in Sachsen (Buß- und Bettag). Und für Freitag hatte die Schule schon einen der verfügbaren beweglichen Ferientage vorgesehen. Bleiben Montag, Dienstag und Donnerstag für den Schulbetrieb.

Zudem hat die Schulleiterin für den Montag ohnehin einen Online-Lerntag angesetzt, an dem alle von zu Hause arbeiten. „Das machen wir, damit die Kompetenzen im digitalen Lernen nicht verloren gehen“, sagt Dagmar Schulz.

