Corona-Pandemie: Darum kommt eine Stadträtin nicht mehr zu den Sitzungen in Rötha

Seit dem Höhepunkt der Corona-Pandemie im vergangenen Herbst meidet die Röthaer Stadträtin Doreen Haym (SPD) die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Im Interview mit der LVZ erzählt sie, warum sie sich so entschieden hat und wie ihr Alltag jetzt aussieht.

Sie nehmen, scheint es, die Pandemie besonders ernst?

Glauben Sie mir, auch ich wünsche uns Bewegungsfreiheit, ohne Maske. Das Gesundheitswohl der Bürgerinnen und Bürger lässt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eine Öffnung der für uns alle geltenden Regeln nicht zu. Es ist nach wie vor eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, dem Corona-Virus weiterhin keinen Raum zu geben und Infektionsketten möglichst schnell zu kappen. Ich arbeite im öffentlichen Dienst, und ich möchte da schlichtweg auch Vorbild sein. Ich sehe täglich die unterschiedlichen Gesichter der Pandemie und ich spüre, wie auch ich mich nach Leben und Freiheit sehne. Deshalb nehme ich die aktuelle herausfordernde Zeit ernst und harre gespannt der Zeit, wieder ohne Sorge umarmen zu dürfen, leicht und gesund zu sein mit den Menschen, die mein Leben so wundervoll bereichern.

Auf dem Land fällt es schwerer, Regeln einzuhalten

Sie leben zur Zeit in Ihrer Wohnung in Dresden, wo sie arbeiten. Den Stadtratssitzungen bleiben Sie fern. Wie sieht Ihr Alltag gerade aus?

Ich bewege mich seit nunmehr vier Monaten zwischen Büro beziehungsweise Home-Office und Wohnung, gehe Lebensmittel einkaufen und bleibe ansonsten zu Hause, gehe nur zum Sport in den Park oder an den See. Fahrten nach Hause nach Mölbis sind stark reduziert und bewusst gewählt. Auf dem Land fällt es mir schwerer, die Abstands- und weiteren Regeln einzuhalten, daher bin ich auch so konsequent in meinem Verhalten.

Als Stadträtin wollen Sie doch aber auch kommunalpolitisch auf dem Laufenden bleiben?

Meine Mitstreiterin und mein Mitstreiter in der Fraktion haben zum Glück großes Verständnis für meine Entscheidung. Dafür bin ich sehr dankbar. Wir sind eine kleine Fraktion. Wir tauschen uns aus, wenn es notwendig ist, und manchmal verstehen wir uns sogar blind und ohne Worte. Kommunikation ist in Zeiten der Digitalisierung und der zu nutzenden Instrumenten ja kein Hexenwerk.

Stadträtin wünscht sich Videokonferenzen

Bedauern Sie, sich nicht selbst in den Ratssitzungen zu Wort melden zu können?

Ich werde sehr gut vertreten. Der Draht in die Heimat ist anders geworden, aber nicht minder informativ. Ich würde mir wünschen, dass auch die Stadtverwaltung die Instrumente einer Telefonkonferenz oder Video-Konferenz bei dringend zu klärenden Angelegenheiten anwenden würde. Auch sind Ausschuss-Sitzungen durchaus als Video-Konferenz denkbar und umsetzbar. Austausch ist immer wichtig und dieser muss nicht abbrechen nur, weil man sich nicht persönlich in die Augen schauen kann.

Was halten Sie von Menschen, die bewusst Regeln brechen und dagegen protestieren?

Nichts!

Welchen Zeitpunkt halten Sie für sich für eine Rückkehr in ins öffentliche Leben für den Richtigen?

Ich hoffe sehr, dass die Inzidenzzahlen es schon bald zulassen und besser noch, die Stadtverwaltung digitale Angebote des Austausches und der Mitwirkung schafft.

Zur Person Doreen Haym (41) ist in Mölbis zu Hause und arbeitet in Dresden im Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit. Sie steht dem Ortsverein Böhlen/Rötha/Zwenkau der SPD vor und leitet die dreiköpfige Fraktion im Stadtrat von Rötha.

Von André Neumann