Corona-Pandemie: Noch ein schwieriges Jahr für das Pegauer Museum

Pegau

Die Corona-Pandemie macht auch dem Pegauer Museum nach wie vor schwer zu schaffen. „Wie das Jahr zuvor mit der Sonderausstellung über den Pegauer Maler Johannes Bierende, war das nun zu Ende gehende Museumsjahr 2021 von den Besucherzahlen her eher unbefriedigend“, sagte Museumsleiter Hans-Hermann Koch.

Die Saison der Historie beginnt für das Heimatmuseum im Rathaus sowie das Technische Denkmal „Ziegelei Erbs“ stets am 1. Mai und wird im Oktober beendet. „Zwar haben sich in der Ziegelei noch ein kleine Familiengruppe aus der Zunft der Ziegler und im Museum noch eine größere Gesellschaft einer diamantenen Hochzeit angesagt. Dennoch bleiben die Besucherzahlen und folglich die Einnahmen weit unter denen der Jahre vor der Pandemie“, resümierte Koch.

60 Interessenten am Tag des offenen Denkmals

Die Pegauer Grundschule kam vor den Sommerferien mit insgesamt fünf Klassen. Der Groitzscher Hort besuchte in den Ferien das Museum der Partnerstadt mit 42 Personen. Einige Elstertrebnitzer Förderschüler waren ebenfalls zu Besuch. Eine Gruppe aus Jena mit 22 Personen und eine aus Leipzig mit 16 schlugen neben den insgesamt 60 Gästen zum Tag des offenen Denkmals etwas deutlicher zu Buche.

So komme nun eine Besucherzahl von unter 400 zustande für das Jahr des Stadtjubiläums, das auf die 925 Jahre seit der Klosterweihe am 26. Juli 1096 zurückgeht. „In besseren, pandemie-freien Jahren waren es in der sechsmonatigen Saison bis zu 1500“, meinte der Museumsleiter.

Ein Foto aus besseren Tagen: Im Jahr 2019 haben die beiden Pegauer Museen – das Heimatmuseum im Rathaus und das Technische Denkmal „Ziegelei Erbs“ an der Bundesstraße 2 – einen Besucherrekord gemeldet. Gern sind damals die Angebote wie das Grüne Klassenzimmer von Schulklassen und Hortgruppen genutzt. Quelle: LVZ-Archiv

Zum Tag des offenen Denkmals kostete der Besuch des Pegauer Rathausturmes mit der Türmerstube keinen Eintritt. Ebenso gab es in diesem Jahr freien Eintritt für Kinder, „diese sollen mit Freude im Museum verweilen, wo sie vieles anfassen und ausprobieren dürfen“. Damit ergaben sich natürlich geringere Einnahmen für die Stadt und den Heimatverein.

Grundschüler stellen kleine Ziegelsteine her

An der freien Luft in der „Ziegelei Erbs“, die vom Heimatvereins-Vorstandsmitglied Kai Lemke betreut wird, lief es etwas normaler. Auch hier kamen die Klassen aus der städtischen Grundschule. Die Kinder konnten wieder nach Herzens Lust matschen und patschen und ihre eigenen kleinen Ziegelsteine herstellen. Die wurden zwar nicht im Ringofen gebrannt, aber in einer Vorstufe im Trockenschuppen an der Luft getrocknet.

Zum fünften Mal feierte das Deutsche Rote Kreuz sein Jahrestreffen mit etwa 50 Personen in der Ziegelei zwischen Pressenhaus und Hoffmann’schen Ringofen. Einnahmen und Besucherzahlen lagen in etwa im Bereich der Vorjahre.

Sonderausstellung zur Stadtgeschichte bleibt

Da die Feierlichkeiten des 925. Stadtjubiläums verschoben worden sind, bleibt auch die Sonderausstellung zur Stadtgeschichte noch im nächsten Jahr erhalten. Die Bildtafeln beginnen mit dem 10. Jahrhundert, wo spekulativ die Situation um Pegau 100 Jahre vor dem Erscheinen von Wiprecht II. – vermutlich um das Jahr 1070 – dargestellt wird, informierte Hans-Hermann Koch.

Von LVZ/cc