Corona-Pandemie: Welche Extra-Kosten Borna verkraften muss

Anderthalb Jahre nach dem Beginn des ersten Lockdowns ist klar, welche finanziellen Folgen die Pandemie für die Stadt Borna hat. Zumindest für einen ersten Zeitraum. So hatte die Kommune deshalb im vergangenen Jahr Mehraufwendungen von 306 000 Euro. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die dem Stadtrat für seine Sitzung am 4. November im Stadtkulturhaus vorliegt. Dahinter verbergen sich vor allem Kosten für Mund-Nase-Masken und Schutzausrüstungen ebenso wie für die Anschaffung von Desinfektionsmitteln.

Kein Nachtragshaushalt nötig

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes dürfte dafür aber nicht nötig sein, macht Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) klar. „Wir müssen auch keine Gebühren oder Beiträge erhöhen.“ Zudem sei es auch nicht so, dass die Stadt 306 000 Euro real berappen muss. Konkret zu zahlen seien 232 000 Euro – Geld, das tatsächlich schon ausgegeben wurde. Die Summe kommt etwa aufgrund von Mehrkosten fürs Personal zustande, aber auch für die Stornierung von Schulfahrten.

Nicht gezahlte Elternbeiträge

Die Differenz von 74 000 Euro erklärt sich daraus, dass es sich dabei um entgangene Einnahmen handelt. Oberbürgermeisterin Luedtke: „Dahinter verbergen sich erlassene Stundungszinsen und nicht gezahlte Elternbeiträge.“ Auf die sollten die Kommunen gemäß eines Erlasses des Dresdner Innenministeriums ausdrücklich verzichten. Schulden bei der Stadt seien nicht gezahlt worden, „denn wir sollten Stundungen akzeptieren“.

Kein Geld für Corona-Tests gezahlt

Dabei hat die Stadt kein Geld für Corona-Tests ausgegeben, so Luedtke. Es wäre nicht sinnvoll gewesen, Tests zu kaufen, die dann am Ende hätten eingelagert werden müssen. Stattdessen seien die Mitarbeiter angehalten worden, während ihrer Arbeitszeit in die Testzentren zu gehen, wie es sie etwa am DM-Markt in der Leipziger Straße gab und an einigen Stellen noch gibt.

Geld kommt aus dem Haushalt

Von den Verlusten soll der Bornaer nichts merken soll. Die finanziellen Ausfälle werden der Beschlussvorlage zufolge mit Mitteln aus anderen Bereichen des städtischen Haushaltes beglichen.

Kreisumlage könnte steigen

Dennoch könnte Corona für Borna am Ende noch teuer werden. Die Bornaer Oberbürgermeisterin, auch Vorsitzende der Linken-Fraktion im Kreistag, rechnet mit einer Anhebung der Kreisumlage. Die liegt derzeit bei 33,69 Prozent.

Von Nikos Natsidis