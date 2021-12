Corona-Proteste in Groitzsch am Mittwochabend

Groitzsch

In Groitzsch stellten Polizisten am Mittwoch gegen 19 Uhr eine Anzahl von Personen „im niedrigen zweistelligen Bereich“ fest, bei denen es sich um so genannte „Spaziergänger“ handeln soll, die gegen Corona-Maßnahmen protestieren. Als die Beamten die Personen ansprechen wollten, zerstreuten sich diese in alle Richtungen, informierte eine Polizeisprecherin.

Gegen 19.30 Uhr bemerkten die Beamten dann, dass sich Menschen, diesmal „im höheren zweistelligen Bereich“, am Schützenplatz versammelten. Die Gruppe setzte sich unmittelbar in Richtung Markt in Bewegung und löste sich zehn Minuten später auf. Die Polizei hat die Ermittlung wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen, teilte die Sprecherin mit.

Bereits am Montagabend hatte es in der Region zahlreiche Aufrufe zu solchen „Spaziergängen“ gegeben, zu denen eher kleine Menschengruppen zusammen kamen. Versammlungen müssen jedoch angemeldet werden, wegen der Corona-Pandemie gibt es nur eingeschränkte Genehmigungen. Deshalb ist die Polizei bei solchen Vorkommnissen vor Ort, nimmt Personalien auf und erstattet auch Anzeigen.

Von LVZ