Corona-Schläge überstanden – Bornaer Boxer trainieren wieder 

Borna

Seit einigen Wochen können sie wieder trainieren. Noch nicht so, wie es in corona-freien Zeiten üblich ist. Aber der Betrieb bei den Faustkämpfern des SC Borna läuft wieder, was Hans-Peter Hofmann, den Vereinschef und Trainer, freut. Damit sind die Zeiten vorbei, in denen maximal im Freien vor der Lothar-Scheida-Halle höchstens Fitnesstraining, Gymnastik und Laufarbeit möglich waren. Zumindest vorerst.

Keiner ist abgesprungen

„Seit Dezember durften wir nichts mehr machen“, sagt Hofmann, der Fixpunkt des Bornaer Boxsports. Das war bis zum Juni so. Der 63-Jährige versammelt jetzt während der Ferienzeit sieben Sportler um sich, darunter Leute wie Nuradil Utsumiev (18) und Fabienne Richter (16). Beide gehören zu den Nachwuchshoffnungen und gehören dem sächsischen Landeskader an. Trotz der halbjährlichen Zwangspause „ist keiner bei uns abgesprungen“, so Hofmann.

Boxen ohne Gegner

Der Verein zählt weiterhin etwa 80 Mitglieder, die allerdings nicht alle als Kampfsportler im Ring stehen. Es gibt auch Trainingsangebote für Leute, die sich dem Fitnessboxen verschrieben haben. Das ist im Prinzip nichts anderes als Boxen ohne Gegner, weshalb dabei zwar die Boxtechniken vermittelt und geübt, aber nicht gegenüber Sparringspartnern angewandt werden. Für Hans-Peter Hofmann eine wichtige Variante seines Sports, „denn dabei wird auch der Geist trainiert“. Beim SC Borna gibt es zudem Selbstverteidigungskurse.

Training ohne Maske

Trainiert wird ohne Maske. Das geht schlichtweg nicht anders. „Da würden wir kaputtgehen.“ Auf Abstände aber wird geachtet – wenn es nicht gerade um einen Kampf geht.

Gewaltfreie Konfliktbewältigung

Zu den besonderen Angeboten, mit denen Hofmann auch wieder in die Schulen ziehen wird, zählt das Anti-Aggressionstraining. Zielgruppe sind vor allem „junge Kerle, die mit ihrer Kraft nichts anzufangen wissen und irgendwann explodieren“. Es geht um gewaltfreie Konfliktbewältigung.

Damit sich die jungen Männer im Falle eines Falles gewissermaßen abregen können, steigt der erfahrene Boxer mit ihnen auch in den Ring, wo ihn die Burschen im Gesicht treffen sollen. „Aber das schaffen die nicht.“ Schließlich hat Hofmann eine beachtliche Karriere hinter sich, war 1983 Fünfter der DDR-Rangliste und hat einst auch den späteren Boxprofi Axel Schulz besiegt. Eine derartige Erfahrung macht auch heute noch in gewisser Weise unangreifbar.

Bedrohung für die Gemeinnützigkeit

Das gehört zur glorreichen Vergangenheit des Bornaer Boxsports. Dass der auch eine Zukunft hat, dafür kämpft Hofmann seit vielen Jahren. Unterstützt wird er dabei von Stefan Jungnickel. Was ihn fuchst, sind die permanent steigenden Kosten, unter denen die Vereinsarbeit bei den Bornaer Faustkämpfern mehr und mehr leidet. Etwa der steigende Spritpreis, der die Nutzung des vereinseigenen Busses immer teurer macht. Unter dem Strich, sagt der SCB-Präsident, „wird damit unsere Gemeinnützigkeit bedroht“.

Sparringstag im September

Sollte es die pandemische Lage zulassen, wollen die Boxer einen weiteren Schritt in Richtung Normalität gehen. Im September ist ein Sparringstag geplant, zu dem auch Mannschaften anderer Vereine eingeladen werden.

Von Nikos Natsidis