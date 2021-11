Corona-Schließung für Schulen und Klassen in Groitzsch, Borna und Geithain

Groitzsch/Borna/Geithain

Immer mehr Schulen im Landkreis müssen aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise schließen. Das betrifft nun auch die Oberschule in Groitzsch. Wie das Sächsische Staatsministerium für Kultus auf seiner Internetseite mitteilt, muss die Einrichtung vom 19. bis einschließlich 26. November komplett geschlossen bleiben. Das gilt auch für die Clemens-Thieme-Grundschule in Borna. Im Internationalen Gymnasium Geithain lernt die Sekundarstufe zu Hause.

Wie es in den Anordnungen des Ministeriums, Allgemeinverfügung genannt, heißt, seien an eine befristete Schließung erhöhte Anforderungen zu stellen. „Eine einzelne Infektion reicht daher nicht aus. Hinzuzutreten hat ein relevantes Infektionsgeschehen an der jeweiligen Schule, nach dem die begründete Gefahr weiterer Infektionen mit Sars-CoV-2 an der Schule bei Fortführung einer Präsenzbeschulung besteht“, ist dort vermerkt. Darüber hinaus würden „weitere auch räumliche Kriterien und die bereits ergriffenen Maßnahmen des Gesundheitsamtes und der Schule in die Abwägungen einbezogen“.

Am Donnerstag informiert über Schließung ab Freitag

Laut Schulleiter Falk Seidenstücker habe es an der Groitzscher Oberschule positive Corona-Fälle gegeben. Darüber, wie viele und in welchen Klassen, gibt er keine Auskunft. Konkreter wird die Allgemeinverfügung. „Mit Stand vom 16. November 2021 wurden an der Schule dreizehn Schülerinnen und Schüler positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet, davon sind zwei Fälle durch PCR-Test bestätigt“, heißt es darin. „Die übrigen Testergebnisse stehen noch aus. Es ist davon auszugehen, dass eine große Anzahl der Testergebnisse auch durch den PCR-Test bestätigt wird. Das Infektionsgeschehen erstreckt sich auf mehrere Klassenstufen.“

Veröffentlicht wurde die Entscheidung an dem 16. November (Dienstag) – allerdings erst mit Wirkung zum Freitag. Dass am Donnerstag, also direkt nach dem schulfreien Buß- und Bettag, noch alle Schüler zum Unterricht kommen sollen, begründet das Kultusministerium damit, dass es damit eine „kleine Übergangszeit“ gibt. „So können sich Schüler und Lehrer auf die Schließung vorbereiten“, sagt Sprecherin Susann Meerheim auf Nachfrage. Zudem, ergänzt Schulleiter Seidenstücker, könne dann jedem mitgeteilt werden, dass es ab Freitag keinen Präsenzunterricht gibt.

Verhältnismäßigkeit ist wegen temporärer Schließung gegeben

Das Interesse an einer Präsenzbeschulung hat laut Ministerium insbesondere auch zum Schutz der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und des sonstigen Personals der Schule vorübergehend zurückzutreten. Und die Verhältnismäßigkeit sei deshalb erfüllt, weil die Schließung nur wenige Tage andauere. Nach Seidenstückers Angaben geht die Oberschule in den nächsten Tagen wieder auf den digitalen Unterricht über.

38 Corona-Fälle in Borna-Nord

Die Clemens-Thieme-Grundschule in Borna-Nord ist seit Donnerstag ebenfalls wegen Corona geschlossen. Auch diese Entscheidung war am Dienstag im Ministerium getroffen worden. Dort waren 38 positive Fälle aufgetreten und „mittels PCR-Test bestätigt worden. In weiteren neun Fällen steht das Ergebnis noch aus“, steht in der Verfügung.

Die Clemens-Thieme-Grundschule in Borna-Nord ist bis zum 26. November geschlossen. Quelle: Thomas Kube

Notbetreuung eingerichtet – nur für wenige Eltern

Wie Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sagt, ist sowohl für Donnerstag als auch für Freitag eine Notbetreuung im Hort eingerichtet worden. „Wir federn die zwei Tage ab, damit die Familien etwas organisieren können.“ Allerdings gilt das nur stark eingeschränkt – in der Zeit von 6 bis 14 Uhr für Kinder von Alleinerziehenden und Eltern in systemrelevanten Berufe. Am Donnerstag wurden dort elf Kinder beschäftigt.

In der neuen Woche gibt es das nicht mehr. „Das ist von Dresden nicht gewollt. Die Kinder sollen ja gerade zu Hause bleiben, nicht zusammenkommen“, so Luedtke. Die Schule bleibt zunächst bis zum 26. November geschlossen.

Geithainer Gymnasium: Nur Oberstufe präsent

Häusliche Lernzeit für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 9) bis einschließlich 26. November, Regelbetrieb für die gymnasiale Oberstufe unter Teilung zu großer Kurse: Das Internationale Gymnasium Geithain zieht mit einer Teil-Schließung die Konsequenzen aus einer „sehr dynamische Entwicklung der Infektionszahlen“, wie es Sebastian Roscher, der stellvertretende Schulleiter, formuliert. Als freie, nicht staatliche Einrichtung hat sie die Entscheidung mit dem Träger Saxony International School Carl Hahn selbst getroffen, allerdings in Abstimmung mit Gesundheitsamt und Ministerium.

Am Internationalen Gymnasium Geithain sind die Klassenstufen 5 bis 9 in Quarantäne. Quelle: Andreas Döring

Es gibt mehr als 60 Infektionen, verteilt auf nahezu alle Klassenstufen, hauptsächlich Schüler aber Sekundarstufe I und teilweise Durchbruchsinfektionen bei Lehrkräften, so Roscher. „Einzelne Klassen wurden fast vollständig positiv getestet. Verbliebene Schülerinnen und Schüler wurden vorsorglich in häusliche Lernzeit geschickt.“

Jetzt gehe es darum, eine unkontrollierte Ausbreitung an der Schule zu verhindern und Schüler, Eltern und Lehrkräfte zu schützen. „Ziel ist es, ab dem 29. November wieder alle Klassenstufen im regulären Präsenzunterricht beschulen zu können.“ Insgesamt, so Roscher, erschweren fehlende pauschale Regelungen, die Vielzahl beteiligter Akteure und Behörden sowie die rasante Infektionsentwicklung im gesamten Freistaat ein rasches Handeln.

Von Julia Tonne, Nikos Natsidis, Ekkehard Schulreich