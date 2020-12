Landkreis Leipzig

Derzeit bereiten sich die Pflegeheime im Landkreis Leipzig auf das Impfen gegen das Corona-Virus vor. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betreibt zwei Heime in der Region – in Kitzscher und Böhlen. „Dort informieren wir jetzt über die Impfung und erstellen Listen, wer sich impfen lassen möchte“, sagte ASB-Sprecherin Kathrein Trute.

Wenn Heimbewohner dies nicht mehr selbst entscheiden können, weil sie zum Beispiel demenzkrank sind, müssen Familienangehörige oder Betreuer kontaktiert werden. Wie die Entscheidungen ausfallen, lasse sich derzeit schwer sagen: „Es gibt Bewohner, die sagen Gott sei Dank geht es endlich los, andere sind zurückhaltender.“

Auch für Mitarbeiter gilt Freiwilligkeitsprinzip

Auch die Mitarbeiter werden nach dem Freiwilligkeitsprinzip geimpft. „Wir hoffen auf eine hohe Quote“, so die Sprecherin. Ziel sei, dass bis 8. Januar die Listen erstellt sind und dann so schnell wie möglich das mobile Impfteam in die beiden ASB-Heime kommen kann.

Auch im Vamed Senioren- und Pflegeheim Borna fiebern Leitung und Mitarbeiter dem Impfstart entgegen. Damit es sofort losgehen kann, wenn der Impfstoff da ist, sind bereits Anamnesebögen und Impfeinwilligungs-Erklärungen verteilt worden.

Piks im Zelt

„Von vielen ist bereits alles zurückgekommen. Und fast alle Bewohner wollen sich impfen lassen“, sagte Leiterin Roswitha Gebhardt. Gleiches gelte für die Mitarbeiter des Hauses. Für den Piks werde das Zelt im Garten genutzt, das im Sommer bereits als Treffpunkt zwischen Bewohnern und Familien und im Herbst als Corona-Schnelltest-Station gedient hatte. „Wobei wir aber sehr hoffen, dass wir das Zelt im nächsten Jahr hauptsächlich wieder für freudige Anlässe nutzen können“, machte Gebhardt deutlich.

Wann welches Pflegeheim an der Reihe ist, entscheidet das Sozialministerium in Dresden, sagte Kai Kranich, Pressesprecher vom Deutschen Roten Kreuz Sachsen, das die Impfzentren im Freistaat organisiert. Erste Priorität haben aktuell medizinisches Personal, Pflegekräfte und Bewohner der Seniorenheime.

Impfzentrum Borna fast startklar

In den ersten sächsischen Heimen – zum Beispiel im Landkreis Zwickau – startete die Impfung in den vergangenen Tagen. Mobile Teams kommen dabei in die Häuser. Auch für die hiesige Region wurde solch ein Impfteam bereits zusammen gestellt, sagte Olaf Kühling, Geschäftsbereichsleiter für Verbandsarbeit beim DRK im Landkreis Leipzig. Das Impfzentrum in Borna sei nahezu fertig eingerichtet, nur einige IT-Technik werde in den nächsten Tagen noch geliefert.

Kai Kranich geht davon aus, dass sachsenweit die Impfzentren Mitte Januar bereit stehen. Er betonte, dass aktuell noch keine Termine vereinbart werden können. In welcher Form das möglich ist, werde zeitnah bekannt gegeben.

Von Claudia Carell und Julia Tonne