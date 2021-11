Geithain

Am ersten Schultag nach den Herbstferien gibt es mindestens drei Konstanten am Internationalen Gymnasium in Geithain. Das ist zum einen der morgendliche Stau vor dem Schulhaus, wenn Eltern ihre Kinder im Auto bringen und sich mit dem Schulbus um den spärlichen Parkraum rangeln. Dieses Chaos ist allerdings innerhalb weniger Minuten verflogen.

Fest eingebettet in den Schulstart sind auch die Konstanten Nummer zwei und drei: Testen vor dem Unterrichtsbeginn und ständiges Masketragen im Schulhaus und im Klassenzimmer. „Wir sind darin routiniert und haben keine Probleme damit“, erklärt Sebastian Roscher. Der amtierende Schulleiter, der derzeit selbst ein wenig verschnupft ist, sieht das Testen als notwendig an, um den Schulbetrieb so normal wie möglich am Laufen zu halten.

„In unserem Lehrerkollegium sind fast alle geimpft. Bei den Schülerinnen und Schülern sieht das Ganze schon etwas anders aus“, sagt Roscher, während ihm mal wieder seine schwarz-umrandete Brille wegen der OP-Maske anläuft. Dort sind es die wenigstens, die sich zweimal den Piks abgeholt haben. Hochgerechnet sei es vielleicht ein Drittel der Schüler ab 16 Jahre. „Aber das ist wirklich schon positiv gerechnet.“

Keine Proteste wegen der Tests bei Schülern

Also wird am Geithainer Gymnasium immer montags, mittwochs und freitags getestet. Jeweils 337 Tests werden für dieses in den Schulalltag eingebettete Prozedere vorbereitet. „Die Lehrer müssen die Selbsttests bei mir im Sekretariat abholen. Ich erfasse dann alle Daten“, erklärt Sekretärin Sabine Völkel. Sie ist sozusagen die Chefin im schulinternen Testzentrum. „Ja, ja, sie müssen alle zu mir kommen“, sagt sie. Wie immer die Freundlichkeit in Person, reicht sie eine Packung mit Tests an die Spanischlehrerin weiter.

Proteste, dass sich eine Schülerin oder ein Schüler nicht testen will, gibt es nicht. „Mittlerweile ist das ganz normal“, sagt Religionslehrer René Gut. Zu Beginn der Pandemie gab es von einigen Eltern Beschwerden, weil ihre Kinder dauerhaft eine Maske tragen müssen. „Das hat sich aber erledigt“, sagt der amtierende Schulleiter. Es sei eher notwendiges Übel, um nicht wieder in den Wechselunterricht oder zurück zum Unterricht per Computer im Kinderzimmer zu verfallen. „Ich glaube, es ist zumutbar, die Maske zutragen.“

Professioneller Testverlauf

In den Klassenzimmern läuft alles ganz professionell ab. Beim Auspacken der Testkits vergeht kaum Zeit: Stäbchen rausholen, mehrfach im linken Nasenloch drehen, dann der Wechsel ins rechte. Wieder drehen. Eintunken ins Röhrchen mit der Flüssigkeit, mehrfach damit benetzen. Und dann ein paar Tropfen der Flüssigkeit auf den eigentlich Corona-Test träufeln. Jetzt heißt es warten, bis eben das positive oder – hoffentlich – negative Ergebnis angezeigt wird. Keiner schreit, keiner lacht: Der ganze Testablauf wirkt so einfach wie Zähne putzen und Nase schnäuzen.

„Sollte ein Jugendlicher positiv getestet werden, müssen wir ihn isolieren und nach Hause schicken“, so Roscher. Darüber hinaus werde das Gesundheitsamt informiert. Dessen Mitarbeiter leiten die Quarantäne ein und veranlassen einen PCR-Test. „Wir hatten es schon, dass unsere Selbsttests ein positives Ergebnis anzeigten. Der spätere PCR-Test fiel aber negativ aus“, erinnert sich Roscher. Am Montag nach den Herbstferien muss diese Maschinerie nicht anlaufen. Der Unterricht kann ganz „corona-normal“ beginnen.

Einfachster und effektiver Schutz

Roscher sieht momentan überhaupt keine andere Verfahrensweise, als zu testen und weiterhin die Maske zu tragen. Dass eine Woche später am 8. November vielleicht die Maskenpflicht im Unterricht fällt, sei politisch gewollt. Ob das allerdings das richtige Zeichen angesichts steigender Inzidenzen und immer mehr belasteter Krankenhäusern ist, sei fraglich. „Die Maske ist nun einmal der einfachste und ein effektiver Schutz für uns alle“, sagt Roscher.

Für ihn und seine Kollegen sei es indes immens wichtig, einen möglichst unkomplizierten Schulalltag anzubieten. Der sei schwierig genug. Lerndefizite der vergangenen Corona-Monate müssten aufgeholt und abgebaut werden. Dafür werden auch unkonventionelle Nachhilfen über die Schule organisiert. In Geithain übernehmen dann schon mal Zwölftklässler die Mathe-Nachhilfe für jüngere Schüler. „Damit haben wir ziemlich gute Erfahrungen“, so Sebastian Roscher. Das wäre ja dann schon Konstante Nummer vier.

Von Heiko Stets