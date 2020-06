Corona: Stiller Protest in Rot auch in Deutzen und Pegau

Neukieritzsch/Deutzen

Leuchtend rot ist am späten Dienstagabend die Wasserkugel von Deutzen erstrahlt. Die Firma NCN Event, Organisator des Festivals Nocturnal Culture Night im Kulturpark des Ortes, hat damit an der bundesweiten Aktion „Night of Light“ (Nacht des Lichts) teilgenommen. Mit der macht die Veranstaltungsbranche darauf aufmerksam, dass mit den Corona-Einschränkungen ihre Existenzgrundlage weggebrochen ist. Noch wird beim NCN auf die 15. Auflage vom 4. bis 6. September gehofft.

Die verschiedenen Phasen beim Anstrahlen der Deutzener Wasserkugel (3/4). Quelle: Nocturnal Culture Night/Montage: okz

In der Region gab es weitere Beteiligungen an der Aktion. Der Zeltverleih Mario Gottschalk aus Elstertrebnitz, der für die Ausstattung von Veranstaltungen von Dorffest bis Firmenfeier sorgt, beleuchtete nicht nur ein Zelt. Er ließ auch den Pegauer Wasserturm anstrahlen. Schausteller Maik Hadlok aus Pegau setzte ein Karussell ins rechte Licht. Und Kulturveranstalter René Fischer aus dem Groitzscher Ortsteil Kobschütz „tauchte“ sein Wohnhaus in rote Farbe.

Der Zeltverleih Mario Gottschalk aus Elstertrebnitz hat bei der bundesweiten Aktion "Night of Light" der Veranstaltungswirtschaft den Pegauer Wasserturm rot leuchten und ein Zelt im Licht erstrahlen lassen. Quelle: privat

René Fischer lässt sein Haus auf dem Hof im Groitzscher Ortsteil Kobschütz rot leuchten. Quelle: René Fischer

Von okz