Corona-Tests: Andrang in Bornaer Autohäusern ist groß

Borna

Renate Hoppe muss unbedingt zum Friseur. Voraussetzung dafür: ein negativer Corona-Test. Den bekam die Seniorin aus Zedtlitz jetzt gemeinsam mit ihrem Mann Hans im Heuter-Autohaus im Bornaer Gewerbegebiet Am Wilhelmschacht. Der Opel-Händler ist seit Wochenbeginn ebenso Corona-Teststation wie das Citroën-Autohaus von Jörg Heuter in Eula. Der Inhaber hatte sich in der Konsequenz einer Video-Gesprächsrunde von Vertretern des Bornaer Gewerbevereins mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) beim Landratsamt darum beworben.

Tests auch ohne Termin

Der Andrang ist groß, wie Guido Horn, Leiter der Heuter-Filiale am Wilhelmschacht bestätigt. „Am Montag kamen 80 Leute.“ Viele Interessenten rufen vorher wegen eines Termins an. „Aber sie können natürlich auch ohne Termin kommen.“ Große Wartezeiten gibt es nicht, dafür aber freundliche Tester wie Assad Abu-Jeish und Khazer Alkhraishah, zwei junge Männer aus Jordanien, die an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig studieren und vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) als Tester ausgebildet wurden.

Tests kaum noch schmerzhaft

Die Tests sind kaum noch schmerzhaft, weil das Teststäbchen nur in den vorderen Nasenbereich geschoben wird, erklärt Guido Horn. „Da spüren Sie höchstens ein Kribbeln.“ Das Ergebnis liegt innerhalb einer Viertelstunde vor und wird ausgedruckt, sodass es jeder schwarz auf weiß mit nach Hause nehmen kann. Wer nicht warten will, dem wird das Ergebnis via App (Schnelltest.klick) mitgeteilt.

Testpersonen auch aus Altenburg

Die Leute, die sich testen lassen wollen, stammen aus allen Altersgruppen, so Filialleiter Horn weiter. Und sie kommen keineswegs nur aus Borna. „Wir hatten schon Leute hier, die kamen aus Altenburg und von noch weiter her.“

Autohausbetrieb läuft weiter

Neben den Tests läuft der ganz normale Betrieb im Opel-Autohaus, soweit es die Corona-Vorgaben zulassen. Heißt: In der Werkstatt werden weiterhin Fahrzeuge repariert. Wer ein Auto kaufen will, der muss vorher einen Beratungstermin vereinbaren. Selbstverständlich werden auch die Mitarbeiter im Autohaus getestet, macht Guido Horn klar: „Zweimal in der Woche.“

Wochentags von 10 bis 18 Uhr geöffnet

Die Teststationen in den Autohäusern Am Wilhelmschacht und in Eula sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Testen lassen kann sich jeder, auch ohne vorherige Anmeldung. Darüber hinaus lassen sich Termine sogar außerhalb der genannten Zeiten vereinbaren.

Von Nikos Natsidis