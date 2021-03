Corona-Testzentren in Pegau, Groitzsch und Böhlen eröffnet 

Pegau/Groitzsch/Böhlen

In beiden Städten der Elsterregion können sich Einwohner seit wenigen Tagen auf eine Corona-Infektion kontrollieren lassen. Während in Pegau das Volkshaus zum Testzentrum umgebaut wurde, richteten die Groitzscher das Vereinshaus „Stadtmühle“ her. In Böhlen hingegen werden ab Mittwoch im Haus II der Stadtverwaltung Abstriche gemacht. Wie Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) in der Stadtratssitzung der Vorwoche erklärte, wird das Testzentrum bereits gut angenommen.

„In circa einer Woche seit der Eröffnung wurden schon etwa 170 Tests durchgeführt“, machte er deutlich. Das seien rund 50 bis 60 Tests pro Öffnungstag. Vor allem viele Gewerbetreibende und ihre Mitarbeiter nutzen das Angebot, sagte er. Die Stadt beschäftige dafür fünf Tester. „Bisher gehen wir bei deren Bezahlung und bei der Bereitstellung der Testkits in Vorleistung“, betonte der Rathauschef, der zugleich hofft, dass die Kassenärztliche Vereinigung die entsprechenden Gelder so schnell wie möglich zurückzahlt.

Terminvergabe in Pegau erfolgt im Rathaus

Die Terminvergaben erfolgen im Rathaus unter der Telefonnummer 034296/9 80 35. „Ad hoc kann man nicht kommen“, hob Rösel hervor. Das sei der Tatsache geschuldet, dass Warteschlangen vermieden werden sollen. Das Testzentrum ist montags, mittwochs und freitags von 8 bis 11 Uhr und darüber hinaus mittwochs und freitags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Schnelltests werden im Volkshaus von medizinisch geschultem Personal durchgeführt, erklärte der Bürgermeister. Die Testzertifikate werden vor Ort ausgestellt.

Ursprünglich, sagte Rösel in der Sitzung, sollte das Volkshaus zu einem Impfzentrum werden, um vor allem den Senioren den weiten Weg nach Borna zum dortigen Impfzentrum zu ersparen. „Leider ist das nichts geworden. Es gab weder Personal noch ausreichend Impfstoff.“

Groitzscher Testzentrum seit einer Woche geöffnet

Auch in Groitzsch hat ein Corona-Testzentrum seinen Dienst aufgenommen. Vor einer Woche war dafür die „Stadtmühle“ entsprechend hergerichtet worden. Der Test- und der Wartebereich wurden im Erdgeschoss eingerichtet; zudem kann die obere Etage als Wartebereich genutzt werden, wenn der Andrang größer wird. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Geöffnet ist montags, 8 bis 12 Uhr, dienstags, 8 bis 10 Uhr und 14 bis 18 Uhr, donnerstag, 8 bis 10 Uhr und 14 bis 17 Uhr, sowie freitags, 8 bis 12 Uhr.

Testzentrum in Böhlen startet am 31. März

Nun können sich auch die Böhlener „daheim“ testen lassen. Jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr, so erklärte Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung, ist das Testzentrum im Haus II der Stadtverwaltung geöffnet. Zum Auftakt in dieser Woche gibt es allerdings wegen des Osterfestes eine Ausnahme: Statt am Karfreitag geht es am Mittwoch zur gleichen Zeit los. Genau wie Pegau muss Böhlen laut Berndt die Leistungen zunächst vorfinanzieren.

Von Julia Tonne