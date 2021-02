Corona-Virus: Auch Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm soll schon geimpft sein

Kitzscher

Erst Dietmar Berndt aus Böhlen, nun der Bürgermeister der Stadt Kitzscher, Maik Schramm: Beide Rathauschefs sehen sich dem Vorwurf ausgesetzt, schon gegen das Corona-Virus geimpft worden zu sein, obwohl sie weder älter als 80 Jahre alt sind noch im medizinischen oder pflegerischen Bereich arbeiten. Was sie eint: Sie sind Bürgermeister der zwei Kommunen, in denen der Regionalverband Leipzig des Arbeiter-Samariter-Bundes Seniorenheime betreibt.

Während gegen Berndt eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Kommunalaufsicht läuft und dieser sich selbst rechtlich gegen die öffentlich im Internet erhobenen Vorwürfe wehrt, ist im Falle von Schramm ein anonymes Schreiben an die Staatsanwaltschaft Leipzig gegangen, das der LVZ vorliegt. In diesem wird erklärt, dass sich Schramm bei der Impfaktion im ASB-Seniorenheim in Kitzscher am 19. Januar habe impfen lassen. Und auch der Sohn des Heimleiters habe den Piks bekommen. Auch von anderer Seite gibt es die Bestätigung darüber. Ein ASB-Mitarbeiter hatte der LVZ gegenüber erklärt, neben Schramm seien auch Bauhofmitarbeiter und Kameraden der Feuerwehr vor Ort gewesen, um sich (nach allen Bewohnern und Pflegekräften) impfen zu lassen.

Maik Schramm: „Kein Kommentar“

Kitzschers Rathauschef wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern, „dazu gebe ich keinen Kommentar ab“, sagte er. Der ASB selbst begründet das Prozedere wie schon im Falle des Böhlener Bürgermeisters damit, dass Impfdosen übrig geblieben waren. „Die Vorbereitungen für das Impfen in unseren Senioreneinrichtungen liefen seit Mitte Dezember. Unsere Anmeldung beim Impfzentrum erfolgte in der 2. Januarwoche. Am Impftag selbst blieben zunächst 6 Impfdosen übrig, da 6 Personen (Bewohner/Mitarbeiter) zwar eingeplant waren, jedoch am Impftag nicht mehr impfwillig oder impffähig waren“, teilt ASB-Regionalverbandssprecherin Kathrein Trute auf Nachfrage mit.

In Kitzscher habe noch ein anderer Fakt eine Rolle gespielt: und zwar der Fakt, wie viele vollständige Impfdosen aus einer Biontech-Flasche aufgezogen werden können. „In unserer Planung sind wir von fünf Dosen ausgegangen“, macht Trute deutlich. Am 8. Januar war allerdings bekannt geworden, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA die Empfehlung gibt, sechs statt fünf Dosen aus einem Fläschchen zu gewinnen. Beim ASB als Träger der Einrichtung sei die Information dazu aber erst Mitte Januar eingegangen. „So hatten wir keine Möglichkeit, außer spontan vor Ort zu reagieren. Die politische Maßgabe hieß: Alles muss vor Ort verimpft werden“, verdeutlicht Trute.

ASB-Mitarbeiter kritisiert fehlende Liste von Impfberechtigten

Warum allerdings nicht Klienten der Pflegedienste angerufen worden sind, nachdem klar war, dass Impfdosen übrig bleiben, ist eine Frage, die den ASB-Mitarbeiter, der die LVZ informierte, umtreibt. „Dem ASB liegen doch Listen derjenigen vor, die zuhause betreut und gepflegt werden. Man hätte ja schon vorab entsprechende Listen anfertigen und die Leute dann anrufen können“, betont er. Das sei leider nicht der Fall gewesen.

Nachdem sich auch beim Deutschen Roten Kreuz Sachsen, das die Impfungen im Freistaat koordiniert, Beschwerden über Fälle wie Kitzscher und Böhlen häufen, sind die Vorgaben für die mobilen Impfteams mittlerweile aktualisiert worden. „Sind aufgetaute und auf Spritzen aufgezogene Dosen übrig, sollen die Impfteams im Impfzentrum des Landkreises nachfragen, wer Priorität hat“, erklärt Kai Kranich, Sprecher des Landesverbandes Sachsen des DRK. Das bedeute aber nicht, dass das in jedem Falle gelinge. Denn nicht jeder könne sofort ins Impfzentrum kommen, wenn er angerufen werde. Volle und noch nicht angefangene Flaschen müssten zwingend ins Impfzentrum zurückgebracht werden.

Kranich spricht in dem Zusammenhang von einem „Drahtseilakt“. Oberstes Ziel sei es, die Menschen der Priorität eins zu impfen. Dazu komme ein weiteres oberstes Ziel, das da heißt, keine übrig gebliebenen Dosen wegzuwerfen.

