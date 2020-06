Corona macht es möglich – Bornaer Volksplatz wird zum Hotspot für Kultur

Borna

Der Bornaer Volksplatz wird langsam zum Hotspot für Kultur in schwierigen Corona-Zeiten. Zwar war das Riesenareal schon immer eine Nummer für Großveranstaltungen; welchen Wert die Ausmaße des Volksplatzes haben, wird aber gerade jetzt besonders deutlich. Nicht nur durch die traditionellen Kinoabende, von denen in diesem Jahr schon zwei erfolgreich stattgefunden haben. Jetzt ist auch ein Musikfestival geplant, das Borna Open Air (BOA). Es findet am 17. Juni statt.

Festival in abgespeckter Variante

Allerdings in einer abgespeckten Variante. An nur einem Tag, aber immerhin mit sechs Musikgruppen. Das eigentliche BOA, wie es ursprünglich für dieses Jahr vorgesehen war, wird verschoben, und zwar auf den 2. und 3. Juli 2021, kündigt Volksplatzvereinschef André Plewnia an.

Zur Entscheidung, es in diesem Jahr doch zu versuchen, dürfte zweifellos auch die recht gute Resonanz auf die ersten Kinoabende in dieser Saison beigetragen haben. So kamen zum Auftakt am Freitag vor Pfingsten beachtliche 150 Besucher. Eine Woche darauf waren es witterungsbedingt weniger; wer aber trotz Regens aushielt, bekam von den rührigen Volksplatzvereinsmitgliedern einen warmen Tee.

Hygienekonzept funktioniert

Plewnia und seine Mitstreiter haben dabei auch mitbekommen, dass die Umsetzung des Hygienekonzepts auf dem Volksplatz funktioniert. Das sieht vor, dass zwischen den Besuchern eine Reihe frei bleibt. Bisher hielten sich die Gäste stets daran, sodass die Organisatoren vom Volksplatzverein kaum regulierend eingreifen mussten, wie der Vereinsvorsitzende weiter erklärt. Durchgesetzt werden die Regeln auch, wenn die Stimmung beim BOA auf den Siedepunkt steigen sollte. Es werden insgesamt sechs Bands erwartet, wobei das Spektrum von Deutsch-Rock über Punk bis hin zu Blödel-Rock reicht. Gefeiert werden darf ausschließlich auf den Rängen, die im Prinzip 10 000 Leuten Platz bieten.

Das Borna Open Air in den Zeiten vor Corona. Quelle: Archiv

Maximal 999 Besucher auf dem Bornaer Volksplatz möglich

Natürlich nicht in Zeiten von Covid-19. Maximal 999 Besucher dürfen die Vereinsmitglieder einlassen, so sieht es die aktuelle Allgemeinverordnung des Freistaates Sachsen vor, und die nimmt der Volksplatzverein außerordentlich ernst. „Wir wollen ja nicht, dass etwas passiert“, so Plewnia und verweist auf das Hygienekonzept, das mit der Stadtverwaltung sowie dem Gesundheitsamt des Landratsamtes abgestimmt ist. Mehr noch: Der Volksplatzverein will die Möglichkeiten des Gesetzgebers nicht ausreizen und arbeitet stattdessen mit einem Puffer von 150 Plätzen, die frei bleiben sollten. Sicher ist sicher. Denn für den Verein ist die Nutzung des Areals gerade in der pandemiebelasteten Gegenwart auch eine Chance – sich in gewisser Weise unentbehrlich zu machen.

Motto lautet „FCK CRN“

Eben auch mit dem BOA 2020. Die Veranstaltung steht unter dem Motto FCK CRN. Wer damit nicht sogleich etwas anzufangen weiß: Ausgeschrieben/ausgesprochen verbirgt sich dahinter „Fuck Corona“. Darüber mag der Bildungsbürger vielleicht die Nase rümpfen, und es ist vielleicht nicht gerade die feine englische Art. Wer den Szenejargon aber akzeptiert, wird das in jedem Fall unterschreiben.

Von Nikos Natsidis