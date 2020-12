Corona macht es nötig: Weihnachts-Gottesdienste in Borna nur mit Eintrittskarte

Borna

So viele Christvespern dürfte es in Borna noch nie gegeben haben. Jedenfalls nicht hintereinander. Corona aber macht es möglich oder besser gesagt nötig, dass es am Heiligen Abend in diesem Jahr 14, 15, 16 und 17 Uhr Christvespern gibt in der Stadtkirche am Martin-Luther-Platz, gewissermaßen in Kurzform, wie Pfarrer Reinhard Junghans von der evangelischen Gemeinde Borna sagt. Denn die Christvespern dauern gerade einmal eine halbe Stunde. Außerdem finden 15 und 16 Uhr Christvespern in der Kunigundenkirche statt.

Maximal 70 Leute in der Christvesper

Und das ist nicht die einzige pandemiebedingte Veränderung. Weil Abstandsgebot und Maskenpflicht weiterhin gültig sind, muss die Stadtkirche auch zu einem großen Teil leer bleiben „Wir können maximal etwa 70 Leute hineinlassen“, sagt der Pfarrer. Das heißt, dass etwa 280 Besucher am Heiligen Abend in die Kirche kommen dürfen. So viele wie in normalen Zeiten in einem Gottesdienst am 24. Dezember. Das aber in diesem Jahr Leute zwischen den Reihen oder hinten in der Kirche stehen, ist mit Blick auf Covid-19 ausgeschlossen.

Eintrittskarten für die Christvespern

Und die Konsequenz, die eigentlich keiner wollte, besteht darin, dass erstmals seit Menschengedenken Eintrittskarten für die Gottesdienste vergeben werden, erhältlich ab dem 14. Dezember im Pfarramt. Außerdem können sie telefonisch oder per E-Mai bestellt werden. Sie müssen vorher abgeholt werden.

Vielleicht kein so großer Ansturm

Womöglich wird der Ansturm, der die Kirchen zum Heiligen Abend üblicherweise auch mit einer Vielzahl von Leuten füllt, die sonst kaum einen Gottesdienst besuchen, durch die allgemeine Vorsicht etwas abgemildert. „Ich nehme an, dass etliche Leute nicht kommen, weil ihnen das diesmal zu gefährlich ist“, sagt der Pfarrer. Es könnte also sein, dass der Bedarf in diesem Jahr nicht so groß ist.

Konkret werden Platzkarten ausgegeben, für jede Familie so viele, wie Menschen in einem Haushalt zusammenleben sowie zwei Karten zusätzlich. Die Besucher müssen die Plätze bis zehn Minuten vor Beginn der Christvesper einnehmen.

Kein Krippenspiel in diesem Jahr

Es gibt noch mehr Veränderungen im weihnachtlichen Gottesdienst. Das Krippenspiel fällt aus, „wir können definitiv nicht proben und die Kinder zusammenbringen“. Stattdessen werde nach neuen Formen gesucht. Immerhin: Gesungen werden soll in jedem Fall – selbstverständlich mit Maske. Reinhard Junghans: „Alles andere wäre ja gruselig.“

Christnacht als Alternative

Fest steht, dass die Eintrittskarten nicht einfach so verteilt werden. Selbstverständlich sollen Familien mit Kindern mehr bekommen als nur zwei. Zudem gibt es zu den Christvespern wie in jedem Jahr eine Alternative am Heiligen Abend – die Christnacht 22 Uhr. Hier sind die Besucherzahlen in der Regel geringer, so dass dafür auch keine Eintrittskarten ausgegeben werden.

Von Nikos Natsidis