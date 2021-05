Corona trotzen: Tourismus im Kohrener Land braucht klare Perspektive

Borna/Frohburg

Lust auf die Ausflugs- und Urlaubsregion Kohrener Land machen, das will der Tourismusverein Borna und Kohrener Land. Seine rund 100 Mitglieder wollen vorbereitet sein auf den Tag, da Gastronomie und Freizeit-Offerten wieder möglich sind. Im Jahr zwei der Corona-Pandemie sind bei den meisten die Reserven aufgebraucht. Ohne baldige Öffnung sind sie am Ende. Über die Situation spricht die LVZ mit Karsten Richter, Vorsitzender des Vereins.

Mit dem Frust wächst der wirtschaftliche Druck auf die Anbieter, meist Familienbetriebe sowie Einzelkämpfer. Wie lange halten die durch?

Diese Pandemie ist ein Extremfall für die Gesellschaft, die Menschen, die Unternehmen und so auch für die Mehrheit unserer Mitglieder. Wir hoffen sehr, dass die Infektionslage bald weitreichende Lockerungen zulässt und schrittweise wieder Normalität eintritt. Die Unternehmer müssen wieder Gäste empfangen dürfen und ihren Lebensunterhalt verdienen. Wir hoffen, dass alle durchhalten.

Karsten Richter leitet den Tourismusverein Borna und Kohrener Land. Quelle: Nikos Natsidis.

Wie lange ist das?

Eine Umfrage unter den Mitgliedern erbrachte Rückmeldungen von „Wir kommen nur noch bis zum Juli 2021“ bis hin zu „Wir halten durch, brauchen aber eine Perspektive für verlässliche Öffnungsschritte, um planen zu können“. Klar ist, wenn über Monate keine Einnahmen erzielt werden, sind die Auswirkungen dramatisch.

Umsätze sind 2020 eingebrochen

Was sagen die Zahlen für 2020?

Sie liegen uns noch nicht abschließend vor. Der Umsatz im Verein ist um 50 Prozent eingebrochen. Dies betrifft Kartenverkäufe für Veranstaltungen ebenso wie die Verkäufe von regionalen Produkten. Im Bereich der Reiseveranstalter-Tätigkeit liegt der Einbruch bei 70 Prozent. Der Sommer 2020 war laut Aussagen vieler Mitglieder dennoch gut. Allerdings konnte er die Ausfälle nicht kompensieren, vor allem dort, wo es lediglich saisonale Angebote gibt.

Haben Anbieter bereits das Handtuch geworfen?

Unserer Kenntnis nach bislang nicht. Viele haben sehr zu kämpfen. Was das für die künftige Entwicklung bedeutet, ist nicht abzuschätzen.

Gastronomen machen 2020 auf dem Bornaer Markt auf ihre schwierige Situation aufmerksam. Quelle: Julia Tonne

Kreativität und finanzielle Hilfen sollen über die Zeit retten

Welche Art Unterstützung gibt es? Rettet sie?

Das ist sehr unterschiedlich. Alle zur Verfügung stehenden Hilfen haben wir mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig unseren Mitgliedern zur Kenntnis gegeben. Sie werden in Anspruch genommen. Viele Mitglieder legen eine große Kreativität an den Tag, um mit dieser Extremsituation umzugehen. Doch die Reserven sind aufgezehrt. Es braucht endlich eine Öffnung.

Zur Person Karsten Richer (44) leitet den heutigen Tourismusverein Borna und Kohrener Land seit 2007 als ehrenamtlicher Vorsitzender. Gegründet wurde die Organisation 1991 als Fremdenverkehrsverband Kohren-Sahlis. Beruflich ist Richter Bürgermeister der Stadt Borna und dort als zweithöchster Wahlbeamter für die Fachbereiche Bauverwaltung sowie Gebäude- und Liegenschaftsmanagement verantwortlich. Zudem ist er ehrenamtlicher Ortsvorsteher der Frohburger Ortschaft Eulatal.

Digitale Plattform informiert über Wichtiges unterwegs

Was kann der Tourismusverein für seine Mitglieder leisten?

Wir sind da, beantworten Anfragen, geben Informationen der Kammern und Behörden weiter, leiten Anfragen, Beschwerden und Hinweise an die zuständigen Stellen. Wir organisieren digitale Workshops und tragen Informationen bei „Outdoor active“ ein, einer digitalen Plattform, auf der Gäste Wichtiges entlang von Rad- und Wanderwegen schnell finden: Freizeittipps, Gastronomie, Übernachtungsmöglichkeiten. Die Freischaltung dafür soll Ende Mai erfolgen.

Wir werben mit dem Produktkorb für regionale Produkte, haben die Broschüre „Radwandern und Wandern“ aktualisiert, arbeiten an der Neuauflage der „Rittergüter und Herrenhäuser“ und werben in Fachzeitschriften für unsere Region. Wir arbeiten mit den Mitgliedern an einer Öffnungs-Konzeption, wollen vorbereitet sein, wenn es wieder losgeht. Und natürlich geht es um die Neuausrichtung des Vereins.

Hat die Branche keine Lobby?

Tourismusförderung ist eine freiwillige Leistung der Kommunen, die selbst deutlich weniger Mittel zur Verfügung haben. Aber sie ist auch Wirtschaftsförderung und deshalb wichtig. Wir sollten gemeinsam die Chancen nutzen, die sich durch Urlaub vor der Haustür ergeben.

Blick auf Kohren-Sahlis mit der Sommerrodelbahn im Vordergrund. Quelle: Falk Opelt

Kohrener Land lässt sich jederzeit entdecken

Warum sollten die Besucher in diesem Frühling ins Kohrener Land kommen, auf dem Lutherweg wandern, den Pahnaer See ansteuern, Borna und Geithain besuchen?

Unsere landschaftlich reizvolle und kulturell reiche Region ist immer eine Reise wert – auch unter den aktuellen Einschränkungen. Es gibt offene Eisdielen und Imbissangebote, die man ansteuern kann. Die Töpfereien und zum Beispiel der Irrgarten haben unter Auflagen geöffnet.

Gesetzt den Fall, im Frühjahr 2022 sind die meisten geimpft, die großen Einschränkungen Geschichte: Was ist dann vom Tourismus hierzulande übrig?

Die Gäste werden ein breites Angebot vorfinden. Das setzt voraus, dass wir zusammenhalten und den Tourismusverein und damit die Region in eine gute Zukunft führen. Unser Landstrich hat so viel zu bieten, das wir gemeinsam nutzen können. Darüber hinaus braucht es Förderprogramme und Marketingmaßnahmen, die den Neustart unterstützen.

Geithain mit neuer Konzeption überzeugen

Geithain hat den Verein zum Jahresbeginn verlassen. Das finanzielle Rückgrat bilden nur noch Borna und Frohburg sowie der Landkreis, der einen Zuschuss gewährt. Was bedeutet das für die Handlungsfähigkeit des Vereins?

Der Austritt der Stadt Geithain ist sehr schade. Er hat aber keinen so großen Einfluss auf die aktuelle Handlungsfähigkeit. Vielleicht schaffen wir es durch unser neues Konzept, dass Geithain wieder zu uns stößt. Wenn das Zukunftskonzept steht, ist klar, wohin die Reise geht.

