Corona und Schweinepest: So funktionieren große Jagden im Ausnahmezustand

Bad Lausick/Colditz

Keine Jagdhorn-Bläser, kein traditionelles Legen der Strecke, kein nahrhaftes Schüsseltreiben, das den gemeinsamen Jagdtag beschließt: Erneut gibt es eine Jagdsaison ohne Brauchtum, statt dessen mit hohen Sicherheitsstandards. Die sind vor allem Corona geschuldet, betreffen aber auch die Afrikanische Schweinepest. Die Ausbreitung Letzterer einzudämmen, dieser Anspruch macht Gesellschaftsjagden, wie sie am Sonnabend im Colditzer Forst und tags zuvor zwischen dem Großem Fürstenholz bei Flößberg und dem Klosterholz bei Grimma stattfanden, in Pandemie-Zeiten überhaupt erst genehmigungsfähig.

Matthias Klenke mit seinem 111 Kilogramm schweren Keiler, dem stärksten der Jagd im Colditzer Forst. Quelle: privat

Das Gesellige wird vermisst

Gleich zweifaches Jagdglück hatte Matthias Klenke aus Bodenwerder im Weserbergland: Der passionierte Hundeführer und Jäger, der in beiden Funktionen seit acht Jahren regelmäßig an Jagden im Colditzer Forst teilnimmt, erlegte zwei Keiler, 111 Kilogramm und 87 Kilogramm schwer. Den stärksten Keiler des Tages gestreckt zu haben, freute ihn. „Aber es ist notgedrungen alles unpersönlicher als sonst. Das ist schade“, sagt Klenke, angereist mit Familie, Freunden und Deutschen Wachtelhunden, die bei der Jagd stöbernd im Einsatz waren. Aufgrund der inzwischen erfolgten Impfungen und des Verzichts auf ein generelles Beherbergungsverbot sei die Situation aber ein bisschen praktikabler als im Winter zuvor.

Jagd startet von 37 Punkten aus

Dass das strenge Hygiene-Regime, Basis 3G, dem hoch geschätzten Gemeinschaftserlebnis des Jagens nur bedingt gerecht werden kann, ist Forstdirektor Andreas Padberg bewusst. Es sei der Preis dafür, überhaupt solche Veranstaltungen mit in Summe rund 300 Teilnehmern durchführen zu können, so der Leiter des Sachsenforst-Bezirks Leipzig. Wobei die 180 Jäger, 50 Hundeführer und 70 Treiber auf Abstand zueinander blieben: „Wir haben ein völlig anderes Konzept gewählt und uns am Sonnabend an 37 Standorten, verteilt im gesamten Gebiet, getroffen. Das wurde von allen akzeptiert. Da gab es keine Diskussion.“ Diese Dezentralisierung erforderte ein noch detaillierteres Planen, übertrug den Gruppenführern, dafür speziell geschult, besondere Verantwortung. An ihnen war es auch, das erlegte Wild zum Sammelplatz am an der B 176 gelegenen Pappelparkplatz zu bringen. Zu dem Areal, wo Schwarzkittel, Reh und Damwild tierärztlich begutachtet, gewogen und an Wildbret-Händler übergeben wurden, hatten nur ganz wenige Zutritt. „Sonst hat das hier ja ein bisschen Volksfest-Charakter“, sagte Padberg. Jetzt aber dürfe lediglich der Schütze Selbsterlegtes erwerben, private Wildinteressenten blieben notgedrungen draußen.

Veterinäre überprüfen auf Schweinepest

Amtstierärztin Asja Möller sichtete mit ihrem kleinen Team Organe wie Leber, Milz und Nieren sämtlicher geschossener Wildschweine. „Wir schauen nach Auffälligkeiten, die auf die Afrikanische Schweinepest hinweisen. Typisch sind Einblutungen in diesen Organen“, erklärte sie. Lediglich die Proben eines Tiers wirkten unklar; das Schwein wurde separiert, am Montag gibt es eine vertiefende Untersuchung. Ein paar Meter entfernt von den Tischen der Veterinäre wurde das Wild Stück für Stück gewogen und anhand blauer Plastikmarken erfasst. Erstmals waren diese Kärtchen mit Code-Aufklebern versehen, die eine zweifelsfreie Zuordnung von Tier und Proben ermöglichen. Das Wildbret wurde danach in die Kühlfahrzeuge der Aufkäufer verladen. Die kamen nicht nur aus Sachsen. „Die Nachfrage ist ungebrochen hoch“, sagte Padberg. Der Forstbezirk vermarkte auch selbst heimisches Wild, das in Kühlzellen in Leipzig, Colditz und Wermsdorf lagere (Anfragen unter der Telefonnummer 0341/860800).

Durchschnittliche Strecke beim Schwarzwild

Lag der Fokus der Jagden, die sich am Freitag und Sonnabend auf 2000 Hektar erstreckten, auf dem Schwarzwild, war dieses Ergebnis allenfalls durchschnittlich. Mit 70 Schwarzkitteln als Bilanz beider Tage „blieb die Strecke hinter der der vergangenen Jahre zurück“, konstatierte Andreas Padberg. „Direkte Rückschlüsse auf einen geringeren Bestand würde ich daraus nicht ableiten. Durch die Waldschäden, die vielen Dickungen und Brombeer-Verhaue auf den Kahlflächen lagen die Wildschweine extrem fest und ließen sich trotz hohem Einsatz an Stöberhunden und Treibern nur schwer mobilisieren.“ Er dankte allen Beteiligten, namentlich den Hundeführern, für ihren Einsatz. Erfahrungsgemäß seien es diese Drückjagden, die drei Viertel der Jahresstrecke bei Wildschweinen erbrächten. Deshalb könne man auf sie nicht verzichten. Erlegt wurden an beiden Tagen zudem 102 Rehe und 44 Stück Damwild. Ein Beitrag, den Verbiss an jungem Wald einzudämmen. Nach den massiven Waldschäden wurden im Colditzer Forst seit 2018 rund 250 Hektar neu bepflanzt.

Wolf bewegt sich im Jagdgeschehen

Ein Tier, das in der Leipziger Region schon seit längerem von sich reden macht und das die Halter von Schafen immer stärker beunruhigt, wurde am Sonnabend mehrfach gesichtet. „Ein Wolf zeigte sich schon morgens auf dem Feld bei Schönbach“, so Padberg. Am Vormittag war er am an der Waldmühle beginnenden B-Flügel unterwegs, später nahe des Weißen Steins. „Wir werden die Entwicklung im Sinne des Wild-Monitorings genau beobachten.“

Fortgesetzt wird die Jagdsaison am Wochenende des dritten Advents im Wermsdorfer Forst, ehe im Januar unter anderem Jagden im Oberholz und erneut im Colditzer Forst und im Thümmlitzwald folgen.

Von Ekkehard Schulreich