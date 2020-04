Corona und das Eiscafé di Lago: „Wie ein böser Traum“

Groitzsch

Das Eiscafé „di Lago“ in Großstolpen muss wie alle Restaurants eine Corona-Zwangspause einlegen. „Das ist notwendig, um unsere Kunden, unser Team und uns selbst zu schützen“, sagt der Betreiber Enrico Mieding (43) und ist traurig, dass es überhaupt zu solchen Maßnahmen kommen musste. „Gerade jetzt lockt der Frühling mit Sonnenstrahlen und Erwachen, was es umso schwerer macht. Aber mit Disziplin ist es möglich, die Zeit zu überwinden und danach voller Optimismus mit unseren Kunden und unseren tollen Mädels in die Eissaison zu starten.“ Das gesamte Eiscafé-Team sei motiviert und stehe mit großer Unterstützung hinter ihm, um die schwere Zeit zu meistern.

Enrico Mieding nutzt die Corona-Zwangspause, um ein paar Maler- und Schönheitsarbeiten am Eiscafé in Großstolpen zu erledigen. Quelle: privat

Die freie Zeit nutzen er als auch Heike Schümichen für Maler-, Aufräum- und Reparaturarbeiten, sowohl zu Hause als auch am Eiscafé. Heike Schümichen arbeitet in Großstolpen als freie Fotografin und bringt derzeit ihr Fotoarchiv aus über 35 Berufsjahren auf Vordermann. „Trotz allem schauen wir optimistisch auf die Zeit danach“, sagen die Groitzscher, denen die jetzige Situation manchmal „wie ein böser Traum“ vorkommt.

Auf der anderen Seite sehen sie die Natur als großen Gewinner der Krise, allein aufgrund des Reiseverbots und der eingeschränkten Mobilität. Die Menschen seien hilfsbereiter und freundlicher zueinander, hat das Paar beobachtet und bekommt von seinem Team und den Kunden großes Mitgefühl für die aktuelle Situation. „Es sind Gefühle zwischen Hoffen und Bangen“, bringt es der Eismann auf den Punkt.

In der Vergangenheit nahm der Gelatiere an etlichen Wettbewerben und Gelato-Festivals teil. Seine Eigenkreationen tragen Namen wie „Vanille küsst Kürbis“ oder „ Crema di Primavera“. Die Renner in Großstolpen sind seit vielen Jahren das fruchtige Mangoeis sowie Vanille, Schoko, Stracciatella und sämtliche Nusssorten beim Milcheis. Bereits im Februar hatte im Eiscafé „di Lago“ die 14. Saison begonnen.

