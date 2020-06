Corona verunsichert Investor: Stockt jetzt der Bahnhofs-Verkauf in Frohburg?

Frohburg

Zwar platzt der Notar-Termin, bei dem am 4. Juni der Verkauf des Frohburger Bahnhofs unterschrieben werden sollte. Mit dieser Nachricht ließ Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) den Stadtrat am Donnerstagabend aufhorchen. Doch das heißt nicht, dass für das markante Bauwerk aus der goldenen Zeit der Eisenbahn alle Züge abgefahren wären. Der Interessent aus Baden-Württemberg erklärte der LVZ gegenüber, durchaus kaufen zu wollen. Allerdings sei ihm die Auflage, den denkmalgeschützten Komplex binnen eines halben Jahrzehnts zu sanieren, in unsicheren Corona-Zeiten zu heiß.

Bürgermeister: Abbruch kommt nicht in Frage

„Will man sich tatsächlich noch jahrelang mit dem jetzigen Schandfleck abfinden? Dann kann man in Frohburg die Stadtentwicklung gleich einstellen“, kommentierte Hiensch den Wunsch des Investors Hubert Herr, die Frist der Investitionsverpflichtung von fünf auf zehn Jahre zu strecken. „Ich weiß noch nicht, wie ich mich positionieren werde“, sagte er. Ein Rückschlag sei das auf jeden Fall. Über Jahre haben die Stadt und namentlich er selbst sich darum bemüht, dem Bahnhof zumindest als Gebäude und als Tor zur Stadt eine Zukunft zu geben. Wenn auch die Zeit dem zuwiderlaufe, „ein Abbruch des Bahnhofs wird von mir keinesfalls in Erwägung gezogen“. Die Bahnhofsfrage zu klären, sei für ihn, dessen Amtszeit 2022 endet, „wichtiger als manche Träumerei in Ortsteilen“.

Anzeige

Jahrzehnte war der Frohburger Bahnhof das Tor zur Stadt. Quelle: Jens Paul Taubert

Weitere LVZ+ Artikel

Interessent: Aus dem Bahnhof lässt sich etwas machen

„Für mich ist wie für viele andere nicht absehbar, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung künftig darstellt. Wie Corona auf den Immobilienmarkt durchschlägt, ist schwer zu kalkulieren“, sagt Hubert Herr. Dass das Beben weitreichender sei als die Finanzkrise, stehe für ihn außer Frage. Jetzt für eine runde Million Euro Verpflichtungen zu übernehmen, „dieses Risiko ist mir im Moment zu hoch. Vorstellen kann ich mir das Projekt nach wie vor.“ Doch es dürfe nicht dazu führen, dass er sich in Frohburg verhebe und andere seiner Vorhaben bundesweit gefährde. Könnte er sich mit der Kommune auf eine Streckung der Investitionspflicht verständigen - im LVZ-Gespräch wurden auch sieben, acht Jahre genannt -, sei er weiter bereit zum Kauf.

Vermittler: Noch einmal das Gespräch suchen

„Ich kann den Investor verstehen. Und er schlägt die Tür ja keinesfalls zu", sagt Torsten Wünsche. Der Terpitzer, der vom Frohburger Bahnhof aus mit der S-Bahn nach Leipzig pendelt, fühlt sich dem einst so prachtvollen Gebäude verbunden. Über das Fernsehen war er auf den Investor aus der Nähe von Freiburg aufmerksam geworden, der mehrere Bahnhofsgebäude aus dem Dornröschenschlaf holte. „Wenn wir jetzt weitere fünf Jahre nach einem neuen Käufer suchen und dem auch fünf Jahre Zeit lassen, ist doch gar nichts gewonnen“, so Wünsche. Die Stadt solle mit Herr schnell ins Gespräch treten und unter Einbeziehung des Stadtrates doch noch zu einer Einigung kommen.

Lesen Sie auch: Alte Bahnhöfe im Muldental: verfallen, verkauft und umgenutzt

Von Ekkehard Schulreich