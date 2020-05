Corona zwingt Röthaer Wäschehändler in die Knie – 477 Mitarbeiter betroffen

Leipzig/Rötha

Die Corona-Pandemie zwingt den Unterwäschehändler Herzog & Bräuer mit Sitz in Rötha zu drastischen Schritten. Es wurde ein gerichtliches Sanierungsverfahren beantragt, das 115 Filialen deutschlandweit auf den Prüfstand stellt. Es sind aktuell 477 Mitarbeiter betroffen.

Geschäftsführer Frank Herzog erklärte: „Die Auswirkungen der Corona-Krise haben uns keine andere Wahl gelassen. Ab dem 18. März 2020 mussten wir nach behördlicher Anordnung alle 115 Filialen schließen, seitdem konnten wir kaum Umsätze erwirtschaften. Die Kosten für Miete, Löhne, Versicherungen liefen jedoch weiter. Außerdem haben wir durch laufende Lieferverträge mit den Herstellern Verpflichtungen zur Warenabnahme, können diese aber nicht abverkaufen.“ Auch wenn es seit dem 16. April 2020 erste Lockerungen und Ladenöffnungen gibt, sei bereits absehbar, dass das vor dem Ausbruch des Corona-Virus erzielte Umsatzniveau kurzfristig nicht erreichbar ist. Zudem ist nicht bekannt, wie lange das Kaufverhalten der Bevölkerung noch durch die Pandemie beeinflusst wird – trotz geöffneter Läden.

Amtsgericht Leipzig bestätigt das Sanierungsverfahren

Rechtsanwalt Jörg Schädlich von der Kanzlei Stapper Jacobi Schädlich ist in dem Verfahren als vorläufiger Sachwalter bestellt worden. Das Sanierungsverfahren, das am 29. April gestellt und vom Amtsgericht Leipzig bestätigt wurde, hat zum Ziel, das Unternehmen Herzog & Bräuer zu erhalten und den Geschäftsbetrieb fortzuführen.

Bereits in den letzten Jahren hatte das Unternehmen mit hohen Ladenmieten in den Innenstädten sowie gestiegenen Personalkosten bei gleichzeitig sinkenden Umsätzen zu kämpfen gehabt. Schädlich: „Die jetzige akute wirtschaftliche Krisensituation ist jedoch eine klare Folge des Corona-Virus und der dadurch verursachten massiven Umsatzeinbußen. Trotz Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld, hat das massive Auswirkungen auf die Liquiditätssituation von Herzog & Bräuer.“

Management prüft Ansätze für Erhalt des Unternehmens

Die Geschäftsführer Frank Herzog und Jens Bräuer wollen das Unternehmen nun im sogenannten Eigenverwaltungsverfahren sanieren. Mit einem erfahrenen Sanierungsteam an seiner Seite prüft das Management nun mögliche Ansätze für den Erhalt des Händlers. Als Generalbevollmächtigter unterstützt Rechtsanwalt Stefan Ettelt von der Kanzlei Kulitzscher & Ettelt die Geschäftsleitung. Er verantwortet vor allem den insolvenzrechtlichen Part und hat mehrere Handelsunternehmen im Verfahren begleitet: „ Herzog & Bräuer nutzt ein modernes Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung, was unter Insolvenzschutz innerhalb kurzer Zeit umgesetzt werden kann“, so Stefan Ettelt über die Besonderheiten. „Diese Chance erhalten nur Unternehmen mit einem gesunden operativen Kern, sodass sie aus eigener Kraft mit der Umsetzung entsprechender Restrukturierungsmaßnahmen wieder wettbewerbsfähig werden. Das Management führt dabei das operative Geschäft weiter, der vorläufige Sachwalter begleitet und überwacht das Verfahren.

Löhne für Mitarbeiter sind gesichert

„Um das Ziel einer kurzfristigen Sanierung zu erreichen, müssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Wir werden in den kommenden Wochen viele Gespräche mit Mitarbeitern, den Lieferanten und Gläubigern führen und gemeinsam an einer Lösung für den Mittelständler arbeiten“, wie Simon Leopold erläutert, der Unternehmen als Sanierungsgeschäftsführer unterstützt. Die Mitarbeiter sind bereits informiert und stehen zum Unternehmen, ihre Löhne sind über das Insolvenzgeld der Agentur für Arbeit bis Ende Juli 2020 abgesichert.

Von Thomas Lieb