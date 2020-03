Coronakrise: Bornaer Hotel „Drei Rosen“ zieht alle Stecker

Borna

Mittlerweile sind alle Stecker gezogen. Die von den Fernsehgeräten in den 18 Zimmern im Bornaer Hotel „Drei Rosen“ und die von der Minibar. Im ersten Haus am Platz stehen die Uhren still. Im Durchschnitt sind hier immer mehr als die Hälfte aller Zimmer belegt. Doch Corona macht auch um die Hoteliersfamilie Lungwitz in der Bahnhofstraße keinen Bogen.

Alle Buchungen abgesagt

Das war bis zur letzten Woche noch anders. Ein bisschen wenigstens, wie Betreiber Thomas Lungwitz sagt. Da gab es noch einen Geschäftsmann, der im Hotel eingecheckt hatte. Die Auswirkungen von Corona waren aber bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich erkennbar. „Vor zwei Wochen wurden alle Zimmerbuchungen abgesagt“, sagt Lungwitz, der auch Vorsitzender des Bornaer Gewerbevereins ist. Es war die Zeit, in der auch alle schon gebuchten Feiern in der Gaststätte storniert wurden, für fünf Wochen im Voraus. Die Gaststätte selbst war zumindest noch in Betrieb, solange das erlaubt war, wenngleich von einem Besucheransturm keine Rede sein konnte.

Kurzarbeitergeld beantragt

Jetzt hat es im „Drei Rosen“ ebenso eingeschlagen wie bei allen anderen Gastwirten in Borna. Dabei hat Thomas Lungwitz Verständnis für die verschärften Regelungen, die mittlerweile gelten. „Das ist vernünftig.“

Die zwölf Mitarbeiter sind zu Hause. Das ist alternativlos, auch „weil ich meine Familie schützen muss“. Lungwitz hat am Wochenende Kurzarbeitergeld beantragt.

„Zwei Monate würden wir schaffen“

Langeweile hat der erfahrende Gastronom nicht. Er geht die Zimmer durch und schaut, was zu tun ist oder getan werden könnte. Etwa Teppiche in Ordnung bringen oder andere kleine Reparaturen. Thomas Lungwitz hat Unterstützung bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) beantragt. Ohne deren Hilfe dürfte es schwer werden, die kommenden Wochen und Monate zu überstehen. „Zwei Monate würden wir schaffen“, allerdings nur mit der entsprechenden Unterstützung. Das Hotel „Drei Rosen“ sei ein gesundes Unternehmen.

Mini-Speisekarte für Selbstabholer denkbar

Und die Familie Lungwitz überlegt, zumindest den Minimalbetrieb aufrechtzuerhalten. Vielleicht mit einer Mini-Speisekarte für Selbstabholer. Thomas Lungwitz: „Wir diskutieren, ob das Sinn hat.“ Ökonomisch und als unübersehbares Lebenszeichen.

Von Nikos Natsidis