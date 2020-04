Coronavirus: Böhlen bekommt 10 000 Schutzmasken

Böhlen

Ein Neu-Böhlener hat seiner Stadt 10 000 Nase-Mund-Masken gespendet. Jan Scharf, Geschäftsführer der a+GmbH, übergab Bürgermeister Dietmar Berndt noch vor Ostern mehrere Kartons mit dem begehrten Inhalt.

Und der kommt nun den Seniorenheimen zugute. „Bedacht werden auf jeden Fall auch die Kindereinrichtungen und Arztpraxen“, macht der Rathauschef deutlich. Die tausenden Masken hatte Scharf noch auf Lager. Weil das Unternehmen auf Abbruch- und Rückbauarbeiten spezialisiert ist und die Mitarbeiter demzufolge auf den Baustellen häufig mit Mundschutz arbeiten, sind derzeit noch Masken übrig.

Masken sind ein Dank für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt

Dass Böhlen von der Spende profitiert, begründet Scharf mit der guten Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Stadt. Im vergangenen Jahr hatte die a+GmbH das alte Lehrwerk in der Werkstraße gekauft, um aus dem einstigen Aus- und Weiterbildungszentrum ein Miet-Lager zu machen. „Der Bürgermeister hatte sich bei der Suche nach einem passenden Gebäude so ins Zeug gelegt, dass wir was zurückgeben wollten“, betont der Geschäftsführer.

Fast 2000 Masken hatte Scharf zudem einer Arztpraxis in seiner Heimatstadt Hartha übergeben. „Dort gab es gerade mal noch drei Stück, als wir die Masken vorbei gebracht haben“, sagt er.

Von Julia Tonne