Coronavirus – Borna will Masken nach China schicken

Borna

Die Stadt Borna prüft, inwieweit sie Atemschutzmasken nach China liefern kann. Sie reagiert damit auf eine Anfrage aus der chinesischen Stadt Dujiangyan. Die 600.000-Einwohnerstadt in der südwestchinesischen Provinz Sichuan ist eine von zwei Bornaer Partnerstädten in China.

„Wir haben eine Anfrage aus Dujiangyan bekommen“, erklärte Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Die sei an die Bornaer Sana-Klinik weitergeleitet worden. Falls das einstige Kreiskrankenhaus helfen könne, sei das gut. Von der Klinik konnte die Frage auf LVZ-Anfrage am Donnerstag nicht beantwortet werden.

Virologin aus Borna ist Vorsitzende des Deutsch-Chinesischen Zentrums Leipzig

Die Entwicklung, die von der chinesischen Stadt Wuhan ausgegangen ist und mittlerweile zum weltweiten Problem geworden ist, wird auch im Bornaer Ortsteil Wyhra genau beobachtet. Dort wohnt mit der Virologin Prof. Barbara Artelt eine renommierte Medizinerin, die auch Vorsitzende des Deutsch-Chinesischen Zentrums Leipzig (DCZL) ist. Eine Vereinigung, zu der die Mitteldeutsche Airport Holding und die Stadt Borna sowie 67 Personen gehören.

Das DCZL macht sich für die Zusammenarbeit der Region Mitteldeutschland mit Städten und Regionen in China stark. Bisher, so Barbara Artelt, die sich auch für die Zusammenarbeit von Borna mit seinen chinesischen Partnerstädten engagiert, sei ihr von konkreten Problemen in den beiden Kommunen nichts bekannt.

Neben Dujiangyan pflegt Borna auch Beziehungen zu Hangzhou, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Zhejiang im Osten des Landes.

Von Nikos Natsidis