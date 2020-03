Coronavirus: Prüfungsvorbereitung der Oberschule Regis laufen über Homepage

Regis-Breitingen

Die personelle Konstellation am Montag an der Oberschule Regis-Breitingen war eine ganz seltene. Die Lehrer war klar in der Überzahl. „Keine zehn Kinder sind hergekommen“, sagte Leiterin Dagmar Meißner. Nur ein paar Größere, die an die Schulcomputer wollten. Die Pädagogen hingegen waren fast alle da. „Bis auf die drei Kranken, aber nicht wegen Corona“. Dennoch haben das Virus und die von ihm ausgelöste Krankheit Covid-19 – eigentlich: die Warnung vor der Ausbreitung – auch hier den Alltag durcheinandergewirbelt: „Wir bereiten uns auf die komplette Schließung vor.“

Schüler sollen Aufgaben abarbeiten

Was bedeutet, dass die Lehrer Aufgaben zusammenstellen, die die Schüler in der unterrichtsfreien Zeit abarbeiten sollen, die der Freistaat vorerst bis zum 17. April angeordnet hatte. „Nur gut, dass uns der Förderverein der Schule vor Kurzem einen neue Homepage zur Verfügung gestellt hat, die wir dafür nutzen können“, so die Leiterin. Das gelte besonders für die Prüfungsvorbereitung, die ja schon laufe. Die von der großen Politik propagierte Digitalisierung sei vor Ort in Regis noch nicht weit fortgeschritten. „Es wäre besser, wenn wir da schon drei Jahre weiter wären.“

Dagmar Meißner: „So eine Situation habe ich noch nie erlebt“

Es gibt ja aber „zum Glück“, meinte Meißner, Internetportale und Youtube-Kanäle mit Unterrichtsstoff und vortragenden Lehrern, die die Schüler von zu Hause nutzen können. Es sei auch denkbar, dass die Kinder Plakate und Hefter erstellen sollen. „Meine Kollegen sind da recht einfallsreich.“ Und die Eltern seien sicherlich froh, wenn ihr Nachwuchs Beschäftigung hat.

Am heutigen Dienstag kommen die Pädagogen auf jeden Fall noch mal zusammen, sagte die Schulleiterin. Wie die Einrichtung danach besetzt ist, sei offen. „Ich bin zwar schon einige Jahre im Schuldienst“, blickte Dagmar Meißner schmunzelnd zurück. „Aber so eine Situation habe ich noch nicht erlebt. Klar, bei Hochwasser und Streik ist auch mal der Unterricht ausgefallen. Doch jetzt wissen wir ja überhaupt nicht, wie lange es so weitergeht.“

Von Olaf Krenz