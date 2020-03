Coronavirus: Schärfere Besuchsregeln im Regiser Jugendknast

Regis-Breitingen

Der Coronavirus wird auch um die Jugendstrafanstalt (JSA) in Regis-Breitingen mit ihren rund 300 Insassen und ungefähr 200 Beschäftigten keinen Bogen machen. Davon ist Anstaltsleiter Uwe Hinz überzeugt. „Das Gefängnis ist Teil dieser Gesellschaft“, sagt er.

Ein paar kleine Vorteile gibt es in der aktuellen Situation. In einem Gefängnis ist die Menge der Kontakte nach außen naturgemäß eingeschränkt. Und im besonderen Fall des Jugendknastes gehören die Häftlinge überwiegend nicht zur besonderen Risikogruppe.

Uwe Hinz, Leiter der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen Quelle: André Neumann

Dennoch gilt auch im Gefängnis, was fürs ganze Land gilt: Die Ausbreitung des Virus soll weitgehend verzögert werden. Das heißt Hygiene und Sicherheitsvorkehrungen und das bedeutet Einschränkung von Kontakten. Untereinander und nach außen.

Externe Angebote sind schon gestrichen

Gerade Letzteres, das machen Uwe Hinz und Psychologin Helena Witschel deutlich, ist im Gefängnis besonders problematisch. „Hier bedeuten Einschränkungen noch einmal etwas anderes, als für eine Familie draußen“, ist die Psychologin überzeugt.

Alle kulturellen Angebote durch externe Vereine oder Verbände sind schon gestrichen worden. Schul- und Berufsschulunterricht gibt es in eingeschränktem Maße noch, Angebote zur Suchtberatung werden weiterhin unterbreitet.

Auch um die Jugendstrafanstalt in Regis-Breitingen wird das Coronavirus vermutlich keinen Bogen machen. Quelle: André Neumann

Erste Beschränkungen gibt es bei den Besuchen, die Inhaftierte bekommen dürfen. Sechs Stunden pro Monat mit Angehörigen, Freunden und Bekannten stehen einem Gefangenen normalerweise zu. Wenn es die Kapazität erlaubt, auch mal mehr. Die Zeit wurde noch nicht beschnitten.

Großeltern wird vom Besuch abgeraten

Aber der Personenkreis. Nur unmittelbare Angehörige werden noch ins Gefängnis gelassen. Freunde und Bekannte nicht mehr. Zu den Angehörigen gehören auch Großeltern. Doch von deren Besuch wird aus den bekannten Gründen abgeraten. Im Besucherraum wurden außerdem Tische und Stühle weiter auseinandergerückt und Schutzscheiben installiert, durch die man sich unterhalten muss.

Wurden Hände reichen, Berührungen und Küssen bislang geduldet, sollen Körperkontakte jetzt durch das anwesende Personal möglichst unterbunden werden. Das Familienzimmer, welches Familien mit Kindern bisher nutzen konnten, ist geschlossen worden. Der Virus könnte sich über Spielzeuge übertragen.

Helena Witschel, Psychologin im Jugendgefängnis Regis-Breitingen Quelle: André Neumann

Und das muss noch nicht das Ende sein, deutet Hinz an, dass die Restriktionen noch verschärft werden könnten. Die Belegschaft sei täglich darüber im Gespräch, was noch getan werden muss und kann.

„Aktuell geht die Strategie der schrittweisen Einschränkungen ganz gut auf“, sagt Uwe Hinz. Der dabei auch an Italien denkt, wo es wegen der Corona-Pandemie und damit einher gehender Einschränkungen Revolten in Gefängnissen gab und sogar Häftlinge starben. Noch habe es in Regis-Breitingen keine Vorfälle in dieser Richtung gegeben.

Hinz : Belegschaft macht sehr engagierten Job

Doch sollten Gefangene keinen Besuch mehr empfangen dürfen, nicht mehr auf dem Hof Fußball spielen, gar keinen Unterricht mehr haben, sich nur noch in ihren Zellen und Gruppenbereichen aufhalten können, würde das unvermeidlich zu Druck führen, ist Hinz überzeugt. Zumal man es hier ja mit jungen Menschen mit viel Energie zu tun habe, fügt die Psychologin hinzu.

Bei all dem geht es auch um den Schutz der Belegschaft, der Anstaltsleiter Hinz bescheinigt, einen „sehr engagierten Job zu machen“. Besonders die Vollzugsbediensteten würden an ihre Grenzen gehen, „um den Dienstbetrieb und die Versorgung der Gefangenen zu gewährleisten und zugleich Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten“.

Von André Neumann