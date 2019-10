Böhlen

Ein Feuer in einer Ein-Raum-Wohnung versetzt die Mieter eines Mehrfamilienhauses in Böhlen in Angst und Schrecken. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war im vierten Obergeschoss des Hauses am Freibad kurz vor Mitternacht ein Brand ausgebrochen.

Als Polizeibeamte am Ereignisort eintrafen, waren bereits Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Böhlen und Großdeuben dort; ebenso zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarztwagen. Die Feuerwehrleute brachten 20 Hausbewohner in Sicherheit. In der betroffenen Wohnung brannte eine Couch, die Wohnung war stark verraucht. Der Mieter (34) wurde aufgrund einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hausbewohnerin hört lauten Knall

Laut Polizei habe er angegeben, seine Wohnung zunächst verlassen zu haben. Als er später zurückkehrte, die Wohnungstür öffnete, sei ihm eine große Rauchwolke entgegengekommen, so dass er den Notruf wählte.

Eine Hausbewohnerin hatte einen lauten Knall gehört.

Die Kameraden löschten das Feuer.

Die Wohnung wurde versiegelt. Spezialisten der Kripo haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von LVZ