Cross-Motorrad aus Pegauer Garage gestohlen

Pegau

Die Polizei bearbeitet einen Einbruch in der Coburger Straße in Pegau. Unbekannte drangen dort am Donnerstagmorgen in eine Garage ein, indem sie gewaltsam ein Tor aufbrachen. Dann entwendeten sie ein Motorrad vom Typ Kawasaki KX 250 ohne amtliches Kennzeichen, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. Die grüne Cross-Maschine vom Baujahr 1991 mit lilafarbener Sitzbank hat einen Zeitwert von etwa 2000 Euro. An der Garage entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro, heißt es weiter. Die Tat wurde im Zeitraum von 7 bis 9.15 Uhr verübt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ