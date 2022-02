DGB mischt Kohlerevier auf und öffnet Büro in Pegau

Landkreis Leipzig

Der DGB will beim Strukturwandel ein Wörtchen mitreden und plant dazu bundesweit sechs Revierbüros in den Kohlerevieren – zwei im Mitteldeutschen Revier, zwei in der Lausitz sowie je ein Büro im Rheinischen Revier und dem Saarland. Eine Anlaufstelle für das Mitteldeutsche Revier wird sich in Pegau (Landkreis Leipzig) befinden, die zweite in Halle. LVZ sprach dazu mit Daniel Knorr, gebürtiger Bornaer und Gewerkschaftssekretär des DGB Leipzig-Nordsachsen. Knorr ist außerdem Mitglied des Regionalen Begleitausschusses für Mitteldeutschland.

Was genau ist das Anliegen des Büros in Pegau?

Mit dem Büro des bundesweiten Projekts „Revierwende“ in Pegau wollen wir die Beschäftigten und die Bevölkerung im Mitteldeutschen Revier in die Strukturwandelprozesse einbinden und ihnen eine Stimme geben. Uns war es wichtig, vor Ort im Revier eine Anlaufstelle mit kurzen Wegen und niedrigschwelligen Angeboten zu schaffen. Das Büro wird vor Ort Ideen sammeln, Umsetzungsstrategien entwickeln, die Beschäftigten und Betriebsräte bei der Entwicklung und Umsetzung betrieblicher Projekte unterstützen und die Vernetzung in der Region vorantreiben. Sobald es vor dem Hintergrund der Pandemie wieder möglich ist, werden wir auch Revierkonferenzen veranstalten und Schulungsangebote durchführen.

Warum fiel die Wahl auf Pegau?

Uns war wichtig, dass das Büro in einer Kommune im Kernrevier eröffnet wird. Dabei ging es nicht nur um die Nähe zu den vom Strukturwandel betroffenen Kolleginnen und Kollegen, sondern auch um einen physischen Ankerpunkt im Revier. Herausforderungen, die mit dem Kohleausstieg verbunden sind, lassen sich vor Ort oft besser als von der Großstadt aus diskutieren. Die Räumlichkeiten im Volkshaus in Pegau erfüllen diese Anforderungen. Ein weiterer Standortvorteil ist der nahegelegene Bahnanschluss, welcher eine schnelle Verbindung zur Mibrag nach Profen und Zeitz, aber auch nach Leipzig ermöglicht.

Ab wann wird die Anlaufstelle besetzt sein?

Am 1. Februar haben zwei Projektreferenten ihre Arbeit aufgenommen. Eine weitere Stelle, die der Projektassistenz, konnte bislang noch nicht besetzt werden und wir würden uns über weitere Bewerbungen freuen. In den ersten Wochen geht es erstmal um die Einrichtung der Büros, die Aufarbeitung der aktuellen Projektstände. Außerdem sind Antrittsbesuche bei Betriebsräten und Interessensgruppen geplant. Im Mai oder Juni wird es dann, in Abhängigkeit von der pandemischen Situation, eine offizielle Büroeröffnung im Volkshaus Pegau mit allen interessierten Netzwerkpartnerinnen und -partnern geben.

Informationen zu der noch unbesetzten Stelle für eine Projektassistenz erhalten Interessenten bei der GFAAJ (Gemeinnützige Gesellschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes). E-Mail-Kontakt: personal@gfaaj.de.

