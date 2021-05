DM-Filiale in Borna führt Corona-Schnelltests durch

Borna

Am 17. Mai eröffnet in Borna ein weiteres Corona-Schnelltest-Zentrum. Direkt am neuen DM-Drogeriemarkt in der Leipziger Straße können sich dann Interessenten auf eine Covid-19-Infektion kontrollieren lassen. Es handelt sich um das erste Schnelltest-Zentrum der Drogeriekette im Landkreis Leipzig.

Alle Tester vorher geschult

Zu den Testern gehören nach Angaben von Julia Kunze, Verantwortliche der Bornaer DM-Filiale, auch Mitarbeiterinnen des Marktes, der erst zum Ende des letzten Jahres eröffnet wurde. Alle Tester wurden vorher geschult. Das Testzentrum ist Montag bis Sonnabend in der Zeit von 9 bis 16.30 Uhr besetzt.

Termin über die App buchen

Wer sich testen lassen will, sollte vorher im Internet unter www.dm.de/corona-schnelltest-zentren beziehungsweise über „Meine dm-App“ einen Termin buchen. Getestete erhalten das Ergebnis dann 15 Minuten nach ihrem Test.

Insgesamt 1000 Testzentren bundesweit geplant

Die Drogeriekette hatte Anfang März in Zusammenarbeit mit der Landesregierung von Baden-Württemberg mit der Einrichtung von Schnelltest-Zentren begonnen. Seither bietet sie bundesweit kostenfreie Antigen-Schnelltests in ihren Märkten an. In der letzten Aprilwoche war ein Testzentrum in Leipzig-Plagwitz eröffnet worden. In Dresden gibt es bereits mehrere Möglichkeiten der Kette. Eine Woche nach der Eröffnung des Testzentrums in Borna will DM auch eins in Grimma eröffnen. Insgesamt sollen bundesweit 1000 Schnelltest-Zentren in beziehungsweise an DM-Märkten eingerichtet werden.

Insgesamt 63 000 Mitarbeiter

Die Drogeriekette beschäftigt in 13 europäischen Ländern in insgesamt 3700 Märkten 63 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Deutschland hat DM mehr als 40 000 Beschäftigte.

Testzentrum vor dem DM-Markt

Das Schnelltestzentrum in Borna befindet sich in einem Zelt unmittelbar vor der Filiale. Für den Eröffnungstag können hier ab 12 Uhr Termine gebucht werden. Weitere Testzentren anderer Betreiber in der Wyhrastadt befinden sich unter anderem in den Heuter-Autohäusern Eula sowie Am Wilhelmschacht.

Von Nikos Natsidis