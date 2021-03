DRK Muldental mit weiteren Details zum Impfzentrum Grimma

Landkreis Leipzig/Grimma

Im Landkreis Leipzig soll es bei der Impfung der über 80-Jährigen deutlich schneller vorangehen. Wie das DRK Muldental am Donnerstag bekanntgab, wird am 16. März in Grimma ein Temporäres Impfzentrum (TIZ) in der Muldentalhalle in Betrieb gehen. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatte diese Entscheidung am Wochenende verkündet.

Mit den steigenden Impfstofflieferungen sei man bestrebt, die Infrastruktur für die Corona-Schutzimpfungen im Freistaat weiter auszubauen. „Dazu gehören verschiedene Pilotprojekte“, erläuterte Kai Kranich, Sprecher des DRK Sachsen, gegenüber LVZ. „Zwar sind die rollenden Impfstationen bereits eine gute Ergänzung der 13 großen Impfzentren, die es in den Landkreisen gibt“, so Kranich. „Mit dem Impfzentrum Grimma bringen wir nun ein weiteres Pilotprojekt an den Start, um Erfahrungen zu sammeln.“ Das DRK handele dabei im Auftrag des Freistaates.

Bislang verfügt der Landkreis Leipzig nur über ein Impfzentrum in Borna. Das hatte besonders im Muldental für Unmut gesorgt, wo sich zahlreiche Senioren über lange Wege in die Kreisstadt beklagten. Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und auch Landrat Henry Graichen (CDU) hatten sich dafür eingesetzt, dass es weitere dezentrale Lösungen geben muss.

DRK Muldental steht in den Startlöchern

Das DRK Muldental steht in den Startlöchern, um ab 16. März einen reibungslosen Ablauf in der Muldentalhalle zu gewährleisten. „Das Impfzentrum wird täglich von 7 bis 20 Uhr in Betrieb sein“, informierte Bettina Belkner, Vorstand des DRK Muldental. Für den Zwei-Schicht-Betrieb wird mit rund 50 Mitarbeitern kalkuliert. Dabei könne man auf eigene Kräfte zurückgreifen, werde zeitnah aber auch noch einen Aufruf starten, um weiteres Personal zu akquirieren, so Belkner. Geplant sind zwei Impfstrecken, in denen stündlich jeweils 20 Impflinge ihren Piks erhalten sollen. Täglich könnte der Standort damit auf 520 Impfungen pro Tag kommen, wenn alles wie am Schnürchen läuft.

Zum Einsatz kommt ausschließlich Biontech-Impfstoff

Nach entsprechenden Vorgaben des Sozialministeriums, in dessen Auftrag man handele, sei in Grimma ausschließlich die Verimpfung von Biontech-Dosen vorgesehen. „Ziel des Temporären Impfzentrums ist es, Impfwilligen der Priorisierungsstufe 1, die im allgemeinen weniger mobil sind, kürzere Wege zum Impfen zu ermöglichen“, heißt es dazu weiter.

Impftermine für die Muldentalhalle sollen ab 10. März gebucht werden können – sowohl über das Impfportal (sachsen.impfterminvergabe.de) als auch telefonisch unter der Impf-Hotline 0800/0899089.

Betrieb ist zunächst für sechs Wochen geplant

Wie DRK-Vorstand Bettina Belkner weiter erklärte, sei zunächst eine Laufzeit für das Impfzentrum von sechs Wochen vorgesehen. Zu den Beweggründen wollte sich DRK-Sprecher Kranich nicht äußern und verwies auf das federführende Sozialministerium, das auf dieser Grundlage plane.

Der Grimmaer OBM Matthias Berger hatte dazu bereits erklärt, er wünsche sich, dass nicht nur über 80-Jährige in Grimma geimpft werden, sondern auch weitere Gruppen ihren Piks in der Muldentalhalle erhalten. Es mache logistisch keine Sinn, nur die über 80-Jährigen in Grimma zu versorgen und anschließend wieder Völkerwanderungen nach Borna in Kauf zu nehmen.

Von Simone Prenzel