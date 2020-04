Regis-Breitingen

Die Mauern stehen, nun soll schnell das Dach folgen. Der Anbau an die Grundschule von Regis-Breitingen wächst. Die nächsten Aufträge werden von lokalen und regionalen Betrieben in Angriff genommen. Das neue Klassenzimmer, das hier mit einem Kreativraum und einem kleinen Stück Flur geschaffen wird, soll im nächsten Schuljahr ab Ende August genutzt werden. Die Gesamtkosten sind mit 430 000 Euro veranschlagt.

Anbau ist Stein für Stein gemauert

Der Winter, der seinen Namen nicht verdient hatte, ermöglichte den Tiefbau im Dezember und den zügigen Fortgang. Erst führte die Firma Lechner Bau aus Grimma die Erd- und Entwässerungskanalarbeiten zwischen Sporthalle und Sprecherturm des Stadions aus und schuf die Bodenplatte. Dann mauerte sie Stein auf Stein – entgegen der ursprünglichen Planung bis Mitte 2019, die bis zum Wechsel des Ingenieurbüros eine Holzblockbohlenbauweise wie bei der eigentlichen Grundschule vorgesehen hatte.

Dachdecker sollen Mittwoch nach Ostern starten

Inzwischen waren die Handwerker zwar gut einen Monat nicht mehr zu Gange. Was dem Übergang der Gewerke und einer Corona-bedingt abgesagten Bauberatung geschuldet war. Doch die Pause soll nun gleich nach Ostern enden. Die nachfolgenden Unternehmen schauten sich bereits vor Ort um, maßen aus. Am Mittwoch, so hat Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) nach den jüngsten Absprachen mitgeteilt, rücken die Dachdecker der Firma BuZ Bunzel aus dem Allstedter Ortsteil Holdenstedt an ( Landkreis Mansfeld-Südharz).

Einheimische Firmen erhalten Aufträge

Zusätzlich zur öffentlichen Ausschreibung hatte die Stadt jeweils drei regionale Unternehmer angefragt. Nun kommen auch zwei in der Stadt ansässige Meisterbetriebe zum Zuge. Elektro-Landmann übernimmt die Installation von Elektrik und Blitzschutz. Und Heizung-Sanitär Stephan Eckner aus dem Ortsteil Ramsdorf sorgt für die Wärmepumpenheizung und ein Waschbecken. Außerdem baut die Firma Kurt Sell, Glasermeister aus Niedergräfenhain (Stadt Geithain), Fenster und Außentüren ein.

Die Grundschule (l.) ist in Holzblockbohlenbauweise errichtet worden. Der Anbau (hinten, M.) wird gemauert. Quelle: Olaf Krenz

Förderung über das EU-Leader-Programm

Damit hat der Stadtrat bisher Aufträge im Wert von knapp 300 000 Euro vergeben, einschließlich der Planungsleistung. Für die weiteren Baulose stehen damit noch etwa 30 Prozent der geschätzten Kosten zur Verfügung. Gefördert wird das Projekt über das EU-Programm Leader mit 323 000 Euro (75 Prozent).

Freistaat hatte geringere Schülerzahlen vorausgesagt

Die 2012 eröffnete Grundschule war entsprechend der vom Freistaat erwarteten Schülerzahlen mit nur vier Klassenräumen gestattet worden. Schon nach gut vier Jahren war ein weiteres Unterrichtszimmer erforderlich, das mit internen Umbauten entstand. Aktuell werden aber rund 30 Kinder pro Jahr eingeschult, was zwei erste Klassen bedeutet. Mehr als sechs Klassen können hier jedoch nicht beschult werden. Eine nächste Erweiterungsstufe wird es mangels Anbaufläche und Aufstockungsmöglichkeit jedoch nicht geben, hieß es im Vorjahr. Momentan wird eine Klasse im umgebauten Schulungsraum der Sporthalle unterrichtet.

Von Olaf Krenz