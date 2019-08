Rötha/Dahlitzsch

Ronny Wandersee wohnt gleich neben dem Spielplatz in Dahlitzsch. Mit Sohn Levi, dreieinhalb Jahre alt, geht er fast jeden Tag hin. Ein bisschen Schaukeln, mal rutschen, viel mehr geht nicht. Drei Reckstangen gibt es noch. Das marode Klettergerüst wurde vor einiger Zeit abgebaut. Im Sand zwischen den verbliebenen Geräten wächst hohes Unkraut. „Der Levi findet das auch ganz traurig“, sagt der Papa.

Dahlitzsch gehört wie Klein- und Großpötzschau zu Rötha. Bis Ende 1994 waren die drei Orte als Pötzschau selbstständig, dann wurden sie ein Teil der Gemeinde Espenhain. Seit 2015 sind die drei Orte ein Ortsteil von Rötha.

Spielplatz in Dahlitzsch gibt es seit 25 Jahren

Den Spielplatz am Fuß- und Radweg zwischen der Straße nach Mölbis und der nach Oelzschau gibt es seit 25 Jahren. Damals entstand das Wohngebiet „Am Wäldchen“, erzählt Hans-Dieter Peter, der von 1990 bis 1994 Bürgermeister von Pötzschau war. Der Spielplatz sei eine Auflage im Bebauungsplan gewesen. Gebaut wurde er auf einem Gelände eines zugeschütteten früheren Teiches.

In Dahlitzsch sind viele Leute traurig über den Zustand des Spielplatzes. Ein Klettergerüst fehlt, und aus dem Sand wächst das Unkraut.

Der Platz ist günstig gelegen, abseits der Straßen. Und es ist in den drei Pötzschauer Orten der einzige, weswegen auch Eltern oder Großeltern aus Klein- und Großpötzschau mit Kindern und Enkeln gern hierherkommen, sagt Dieter Prengel, der selbst schon wegen des Spielplatzes im Röthaer Rathaus angerufen hat. „Man wird am Telefon nur abgespeist“, ärgert er sich.

In den ersten Jahren, erinnert sich Hans-Dieter Peter, sei noch einiges gemacht worden. Die heutigen Spielgeräte sind nicht mehr die ersten. Jetzt aber sei man froh, wenn wenigsten die Wiese um die Spielplatzfläche herum mal gemäht wird. Das Klettergerüst soll schon vor zwei Jahren abgebaut worden sein, die Stelle ist immer noch von einem verblichenen Absperrband eingefasst.

Spielplätze in Mölbis , Hainichen und Dreiskau-Muckern sind in besserem Zustand

„Der Sand ist unmöglich, wir können gar nicht mehr richtig buddeln gehen“, sagt Dorina Kitz, die ihren dreijährigen Sohn Leopold und Tochter Hannah (10) mitgebracht hat. Tatsächlich ist die Sandfläche größtenteils von Unkraut überwuchert. Neidvoll schauen die Dahlitzscher in die Nachbardörfer. Die Spielplätze in Mölbis, Hainichen (gehört zu Kitzscher) und Dreiskau-Muckern ( Großpösna) sind in Ordnung“, sagt Dieter Prengel.

Der traurige Zustand des Spielplatzes ist für die Bewohner auch deswegen ärgerlich, weil hier seit zehn Jahren im Sommer ein Dorffest gefeiert wird. Im vorigen Jahr wollten die Organisatoren die Einnahmen des Festes an die Stadt spenden: für den Spielplatz in Dahlitzsch.

So gut sah der Dahlitzscher Spielplatz 2012 beim Dorffest aus. Quelle: Wolfgang Riedel/Archiv

Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn will sich kümmern

Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn weiß um den Zustand des Spielplatzes, unter anderem durch Hinweise aus dem Pötzscheuer Ortschaftsrat. „Wir hatten Dahlitzsch mit vorgesehen für eine Förderung durch das Leader-Regionalbudget“, sagt Eichhorn. Die Fördermittel seien aber nicht bewilligt worden.

Jetzt sollen wenigsten die geplanten Eigenmittel eingesetzt werden. „Da ist Dahlitzsch mit dran und Espenhain“. Dort soll der Spielplatz hinter dem so genannten langen Block zurückgebaut werden, weil er desolat sei und auf einem Grundstück mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen stehe, wie der Bürgermeister sagt. Der Spielplatz in Dahlitzsch sei auch mit im Blick, versichert der Bürgermeister.

Von André Neumann