„Damals war’s“ in Pegau: Dreharbeiten mit Bürger Lars Dietrich in Kitzen

Pegau/Kitzen

Auf einer Simson S 51 haben in der DDR viele Jugendliche das Fahren gelernt. Immerhin kam der Zweitakter aus dem VEB Fahrzeug- und Gerätewerk Suhl auf eine Spitzengeschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde und wurde bis zu 1,2 Millionen Mal verkauft. Noch heute findet die Maschine ihre Liebhaber.

Bürger Lars Dietrich als rasender Reporter

Auch Mike Reetz (51) von „Mopeds Kitzen“ hat eine grüne Simson auf dem Hof stehen. Diese wiederum lockte nun ein Drehteam des MDR-Fernsehens an. Für die MDR-Sendung „Damals war’s“ mit Moderator Wolfgang Lippert musste der Besitzer eine Runde damit drehen und dazu einige Anekdoten erzählen. Mit dabei war Bürger Lars Dietrich (48), Rapper, Tänzer, Schauspieler und Moderator, der seit 2016 das „Damals-war’s“-Team als rasender Reporter verstärkt. Von der S 51 war der Berliner sehr angetan. „Cooler Sound, auch der Duft vom Zweitaktgemisch, das fetzt“, grinste er und wollte gar nicht wieder runter vom Bock.

Der Rapper, Tänzer und Moderator Bürger Lars Dietrich (vorn) schaut sich das Mokick aus der Nähe an. Quelle: Mathias Bierende

Besuch von Thomas Böttcher und Christine Hennig

Die Fernsehsendung, in der jeweils ein bestimmtes Jahr erraten werden muss, wird einmal im Monat ausgestrahlt. Während der Dreharbeiten in Kitzen wurde es deshalb tunlichst vermieden, das Baujahr des Mokicks laut auszusprechen. Für den medienerfahrenen Mike Reetz kein Problem. Der Kitzener hatte in den vergangenen Jahren schon Besuch von den Moderatoren Christine Hennig („MDR um 4“) und Thomas Böttcher sowie MDR-Reporter Uwe Karte.

Von Mathias Bierende