Damian Halata hütet Maradona-Trikot wie seinen Augapfel

Seine Ballbehandlung, seine Schnelligkeit, seine Schüsse, seine Hand Gottes – Damian Halata kommt ins Schwärmen, wenn er an Diego Armando Maradona denkt. Ihn live zu erleben, das sei einmalig gewesen. Einmalig? Nicht ganz. DDR-Nationalspieler Halata begegnete der Fußball-Ikone gleich mehrfach, so oft wie kein anderer Ostfußballer.

Genau das war sein entscheidender Vorteil. Denn als Halata 1988 mit Lok Leipzig im Rückspiel beim SSC Neapel antrat, war es bereits das dritte Mal, dass er mit dem damals besten Fußballer der Welt die Klingen kreuzte. „Vor dem Spiel einigten wir uns darauf, dass wir nach der Partie die Trikots tauschen“, erinnert sich der 58-Jährige.

Beide trugen sie die Rückennummer 10

Diego, der Mann mit der Rückennummer 10, vergaß das nicht und hielt Wort. So kam es nach Spielschluss tatsächlich zu jener kurzen Begegnung, die der in Belgershain bei Naunhof wohnende Halata, damals ebenfalls mit der Nummer 10, nie vergessen wird: „Auf Englisch unterhielten wir uns ein paar Minuten – und das herzlich.“

Maradonas Dress von hinten. Auch Damian Halata trug damals die Rückennummer 10. Dadurch hatte er gute Karten beim Trikottausch. Der Name des Spielers stand damals noch nicht auf dem Hemd. Quelle: Haig Latchinian

Halata erinnerte den Argentinier an ihre erste Begegnung – 1983, als der 1. FC Magdeburg den FC Barcelona empfing. Maradona kam mit dem Ball jonglierend durch das sogenannte Marathon-Tor. Er winkte zu jeder Seite, ließ die Murmel auf dem Oberschenkel abtropfen und verbeugte sich vor den Zuschauern. Die waren komplett aus dem Häuschen.

Die 32 000 Fans, die eine Karte ergattert hatten, sahen einen FCM, der mit den großen Clubs in Europa nicht mehr mithalten konnte. Angetrieben von Bernd Schuster und einem mit drei Toren überragenden Maradona siegten die Katalanen mit 5:1. Das Rückspiel in Barcelona, bei dem Maradona nicht mehr dabei war, ging 0:2 verloren.

Die Kapitäne begrüßen sich: Diego Maradona (l.) und René Müller (Lok Leipzig). Quelle: LVZ

Halata, zweifacher Familienvater, arbeitet als Lehrer am musikalisch-sportlichen Rahn-Gymnasium in Leipzig. Der Ex-Trainer, unter anderem bei VfB Leipzig, Dynamo Dresden, ZFC Meuselwitz und Budissa Bautzen, spielt Fußball inzwischen nur noch aus Spaß an der Freude – in den Traditionsmannschaften des 1. FCM und der DDR.

Halata erblickte in Polen das Licht der Welt

Im oberschlesischen Świętochłowice ( Polen) wurde Halata geboren. Bis zur dritten Klasse ging er in Chorzow zur Schule und sprach Polnisch. Danach wanderte die deutschstämmige Familie in die DDR aus. Was kaum einer weiß: Damian spielte als Halbwüchsiger zunächst Handball – errang mit Dynamo Magdeburg sogar den DDR-Meistertitel.

Damian Halata arbeitete viele Jahre als Fußballtrainer – hier im Gespräch mit Sky-Moderator Jens Wenzen. Quelle: Mario Jahn

Halata wurde als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Umso überraschender, dass er sich in der Folge für das etwas größere Leder, den Fußball, entschied. Er bestand das Probetraining beim 1. FC Magdeburg und besuchte mit Beginn der 7. Klasse die Sportschule. Mit 17 machte er sein erstes DDR-Oberliga-Punktspiel.

Durch ein Tor von Achim Streich siegte Magdeburg 1980 bei Chemie Leipzig mit 1:0. 1983 gewannen die Elbestädter im Berliner Stadion der Weltjugend gegen Karl-Marx-Stadt 4:0 und holten sich den FDGB-Pokal – vor 25000 mitgereisten Fans (Vereinsrekord). Der Triumph bescherte dem FCM anschließend das Traumlos Barcelona.

Die Mannschaftsaufstellung auf der Anzeigetafel. Halata lief mit der Nummer 10 gegen Maradonas Neapel auf. Quelle: LVZ

Um weiter international spielen zu können, wechselte Halata 1988 nach Leipzig. Beim 7:2-Lok-Sieg über Sachsenring Zwickau schoss Neuzugang Halata fünf Tore – dies gelang keinem anderen Kicker in der DDR-Oberliga. Im gleichen Jahr traf Halata mit Lok im ausverkauften Zentralstadion auf den SSC Neapel (1:1).

Geschenk für die Leipziger: eine Maradona-Uhr

Das Rückspiel in Italien gewann Napoli 2:0. Und Halata? Er gewann besagtes Maradona-Trikot. „Ein Mannschaftsleiter überreichte zusätzlich jedem unserer Spieler ein Geschenk, eine Uhr mit dem Schriftzug Maradonas.“ Die Armando-Armbanduhr hat im Hause Halata genau so einen Ehrenplatz wie der hellblaue Dress.

Damian Halata (Nummer 10) im Spiel gegen Neapel. Quelle: LVZ

Mars war damals der Brustsponsor der Neapolitaner. Irgendwie passend. Denn was Neapel spielte, schien wirklich Fußball vom anderen Stern – nicht zuletzt dank Maradona. „In jener EC-Saison, in der uns die Italiener ausgeschaltet hatten, wurden sie nicht umsonst UEFA-Cup-Sieger“, sagt Halata.

Schwere Verletzung zwang zu frühem Aus

Mit Lok qualifizierte sich Halata im letzten Jahr der DDR-Oberliga für die Zweite Bundesliga. Halata, der das Angebot eines Bundesligisten sausen ließ, verletzte sich im ersten Zweitligaspiel der Probstheidaer so schwer am Knie, dass er die Töppen an den Nagel hängen musste. Fortan hatte er Zeit, sein Sportstudium abzuschließen.

Maradona wurde 1986 in Mexiko Fußballweltmeister mit Argentinien. Quelle: imago sportfotodienst

Der Tod Maradonas stimmt ihn traurig. Halata hätte ihm gewünscht, dass er seine Popularität genießen kann: „Ich glaube, er wurde von vielen ausgenutzt.“ Sein Trikot lebt im Muldental fort. Halata hatte etliche Dresse von einstigen Gegenspielern. Alle hat sein Sohn getragen und verschlissen. Nur das Hemd von Diego, das gibt Damian nie weg.

Von Haig Latchinian