Dankeschön für Sana-Klinik Borna: Leipziger Künstler überrascht mit Bild

Borna

Wieder ein kleiner Lichtblick – trotz der immensen Arbeitsbelastung, trotz des Mitgefühls für die Patienten, trotz der sich ständig verändernden Rahmenbedingungen. Die Pflegekräfte des Sana-Klinikums in Borna haben vom Leipziger Streetart-Künstler Benjamin Sprunk ein Kunstwerk bekommen. Eines, das die derzeitige Pandemie-Situation in den Mittelpunkt rückt, aber auch eines, das Hoffnung gibt.

Auch wenn Sprunk allein für die Gestaltung der Leinwand verantwortlich zeichnete, so war doch die Idee zu dem Bild eine Zusammenarbeit vieler. Zahlreiche Kinder und Jugendliche, die während des ersten Lockdowns im Jahr 2020 wenigstens noch die Möglichkeit hatten, an einem Zirkus-Projekt des Vereins „Naumzi“ (Natur- und Umweltzirkus) teilzunehmen, waren mit dem Initiator des Projekts – dem Bornaer Kardiologen Frank Beutner – auf die Idee gekommen, sich mit solchen Grafiken an der Aktion „#Sachsen sagt Danke!“ zu beteiligen.

„Während der Zirkus-Nachmittage blieb das Thema der Teilhabe nicht aus. Und auch nicht das Thema, wie mit Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen Grenzen der demokratischen Beteiligung überschritten werden“, erklärte Beutner.

Der Leipziger Künstler Benjamin Sprunk hat das Werk „Circus vs. Corona“ geschaffen. Quelle: Julia Tonne

Ein Dank für die, die großartige Arbeit leisten

Daraus sei wiederum die Kooperation mit Sprunk entstanden, der diese Themen grafisch unter dem Titel „Circus vs. Corona“ umsetzte. Und der für die Idee sofort Feuer und Flamme war. „Das Werk ist als Dankeschön für die gedacht, die jeden Tag in der Klinik eine großartige Arbeit leisten“, machte der Künstler, der unter anderem die Fassade der Bibliothek in Deutzen gestaltete, während der Übergabe des Bildes deutlich.

Mit vor Ort war während der Vorstellung des Kunstwerks auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Franziska Mascheck. Sie und Beutner kennen sich seit Jahren, haben bereits Kinder-Projekte gemeinsam auf die Beine gestellt. „Das Bild als Dank ist äußerst wichtig“, betonte sie. Es verdeutliche, dass auch außerhalb des Klinikalltags die Wahrnehmung der Pflegekräfte eine andere geworden sei. „Die Anerkennung steigt“, sagte Mascheck, „aber dennoch könnte sie noch größer sein.“

Bild zeigt interdisziplinäre Auseinandersetzung von Kunst und Medizin

Auch Silke Lebus, Pflegedienstleiterin in Borna, war von dem Bild sichtlich beeindruckt. „Wir haben viele Widrigkeiten in den vergangenen zwei Jahren hier erlebt und doch die medizinische Versorgung immer gewährleisten können“, sagte sie. Von daher sei ein solches Kunstwerk eine tolle Belohnung für all die Pflegekräfte.

Die Arbeit – eine Grafik auf Leinwand – zeigt, wie die interdisziplinäre Auseinandersetzung von Kunst, Kulturpädagogik, Medizin und Wissenschaft in einer besonderen Aktualität und Dynamik auf spielerischer Ebene gelingt. „Dieses Zeichen von Dankbarkeit ist ein wunderbares Gefühl für alle unsere Mitarbeitenden, die Tag für Tag mit unermüdlichem Einsatz für die uns anvertrauten Patienten da sind“, machte Klinik-Geschäftsführer Roland Bantle deutlich. Er freue sich besonders, dass das unermüdliche Engagement in den vergangenen Monaten häufiger gewürdigt worden war, unter anderem durch den Kreisfeuerwehrverband.

Von Julia Tonne