Darum behindert eine Ampel den Verkehr in Kitzscher

Kitzscher

Eine Baustellenampel behindert derzeit den Verkehr in der Bornaer Straße in Kitzscher. Weil die Fahrbahn vor dem Grundstück Nummer 12 halbseitig gesperrt ist, ist auch die daneben einmündende Bad Lausicker Straße von der Ampelregelung mit betroffen.

Grund ist der schlechte Zustand des Gebäudes. Nachdem bei den zurückliegenden Stürmen offenbar Teile vom Haus auf den Gehweg und auf die Straße gefallen waren, ordnete das Landratsamt als zuständige Verkehrsbehörde die teilweise Sperrung an.

Haus soll Schweizer Gesellschaft gehören

Zugleich, sagt Landratsamts-Sprecherin Brigitte Laux der LVZ, wurde eine Notsicherung in Auftrag gegeben. Die ist offenbar in den vergangenen Tagen bereits erfolgt. Daher könne es sein, so die Auskunft am Freitag, dass die Ampel im Laufe der Woche ab 22. November wieder verschwindet.

Was die Situation um das ruinöse Gebäude aber längst nicht ändert. Laut Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) gehört das Haus einer Schweizer Investorengesellschaft. Die Stadt habe schon mehreres versucht, um die Eigentümer zu seiner Sicherung des Gebäudes zu bewegen, was bislang erfolglos war.

Notsicherung als Ersatzvornahme

Die Notsicherung, die das Landratsamt in Auftrag gab, wird im Zuge einer sogenannten Ersatzvornahme ausgeführt. Dabei handelt die zuständige Behörde zur Gefahrenabwehr. Die Ausgaben werden dem Eigentümer auferlegt. Wenn das nicht unmittelbar funktioniert, werden die Kosten als Belastung für das Grundstück ins Grundbuch eingetragen.

Erhaltungswürdiges Gebäude

Das Grundstück war in diesem Jahr auf Immobilien-Webseiten zum Kauf angeboten worden. Das Bauernhaus soll demnach um das Jahr 1900 gebaut worden sein und unter Denkmalschutz stehen. Der Preis für das fast 1000 Quadratmeter große Grundstück wurde auf einer der Seiten mit 43 000 Euro angegeben. Dort ist das Angebot mittlerweile verschwunden.

In einem erst wenige Jahre alten Stadtentwicklungskonzept hatte die Stadt dieses und weitere Gebäude zwischen Bornaer Straße, Bad Lausicker Straße und Dorfteich in der Kategorie für erhaltungswürdige kulturhistorisch wertvolle Gebäude mit aufgeführt.

Von André Neumann