Darum landet der Rettungshubschrauber auf Einkaufsmarkt-Parkplatz in Borna

Borna

Wegen eines medizinischen Notfalls kreiste der Hubschrauber der Luftrettung am Dienstagvormittag dicht über der Bornaer Innenstadt. Er landete kurz vor 9 Uhr in der Stauffenbergstraße kurz vor der Einmündung in die Altenburger Straße.

Dort wurde der Parkplatz vor dem Discountmarkt Diska für eine Stunde zum Hubschrauberlandeplatz. Die Polizei sicherte Start und Landung ab. Grund des Einsatzes war laut Polizei kein Unfall, sondern ein häuslicher medizinischer Notfall in der Altenburger Straße. Gegen 10 Uhr flog der Rettungshubschrauber wieder ab.

Vor wenigen Wochen hatte der Parkplatz des Einkaufsmarktes schon einmal als Landeplatz für den Rettungshubschrauber gedient. Am 11. Oktober hatte sich an der Einmündung ein Verkehrsunfall ereignet.

Von André Neumann