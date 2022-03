Darum muss Rötha am Markt noch einmal umplanen

Rötha

Die Pläne für die Umgestaltung des Marktplatzes in Rötha müssen schon wieder leicht geändert werden. Das sagte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) der LVZ.

Hintergrund sei die Genehmigung des Denkmalschutzes, die zum geplanten Umbau der Fläche im Stadtzentrum noch ausstand. Bei einem Gespräch mit Vertretern der Denkmalbehörde hatten die unter anderem gefordert, dass weniger Bäume gepflanzt werden, so Eichhorn. Die Stadt wollte dem Platz unter anderem mit knapp 20 Bäumen ein neues Gesicht geben.

In der Stadt war monatelang um das Projekt gerungen worden. Erst im Januar gab der Stadtrat endgültig grünes Licht für das Vorhaben, welches bis zum Herbst umgesetzt sein muss. Das über einen Wettbewerb des Umweltministeriums geförderte Vorhaben steht vor allem unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Die reichliche Begrünung, die sich positiv auf das Mikroklima Röthas auswirken soll, war wesentlicher Bestandteil des Projektes.

Bäume sollen anderswo gepflanzt werden

Insofern ist es fast eine Posse, wenn die Kommune nun ausgerechnet bei den Gehölzen abspecken muss. Geeinigt habe man sich auf fünf weniger, so der Bürgermeister. Er sehe darin allerdings kein großes Problem im Hinblick auf die zugesagte Förderung und will den geänderten Entwurf jetzt nicht noch einmal der Förderstelle vorlegen. Stattdessen kündigte er an: „Wir müssen sehen, wo wir die Bäume an anderer Stelle in der Stadt unterkriegen.“

Der Umbau des Marktplatzes soll Rötha nichts kosten. Das meiste Geld kommt über den Wettbewerb „Nachhaltig aus der Krise“ vom Umweltministerium. Der vorgesehene Eigenanteil der Stadt wird mithilfe von Spenden abgedeckt.

Baugrunduntersuchung für Zisterne

Auch das Gründach auf einer Pergola hätten die Denkmalschützer beanstandet. Diese soll auf dem neuen Markt das Zentrum einer „Rötha-Forum“ genannten Veranstaltungsfläche bilden – wo nun die Mehrzahl der geplanten Bäume wegfallen soll. Das Dach sei in den Augen der Denkmalschützer zu wuchtig, sagte Stephan Eichhorn. Es soll nun zurückhaltender gestaltet werden.

Der Bürgermeister hofft, dass die Aufträge für die Umgestaltung des Marktplatzes noch im März ausgeschrieben werden können. Zuvor soll im Zusammenhang mit einer Zisterne zum Sammeln von Regenwasser noch eine Baugrunduntersuchung erfolgen. Das hatte, so Eichhorn, das neue Planungsbüro Klemm und Hensen empfohlen.

Von André Neumann