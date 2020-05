Darum schließt Kitzschers beliebteste Gaststätte vorzeitig

Kitzscher

Die Stadt Kitzscher verliert wegen der Corona-Krise mehr als ein halbes Jahr vorfristig ihre beliebteste Gaststätte. Das „Café Wahnsinn“ in der Trageser Straße hätte planmäßig zum kommenden Jahreswechsel geschlossen. Jetzt zieht die Betreiberin schon vorher die Notbremse.

Auf Facebook teilte Edith Zitzling (62) ihren Gästen, Freunden und Bekannten die Entscheidung mit. Der LVZ sagte sie in ihrer freimütigen Art: „Es reicht nicht mehr, die Kohle ist alle.“ Seit dem 23. März ist das „Café Wahnsinn“ wegen des Verbots auf Grund der Corona-Pandemie geschlossen. Am 15. Mai dürfen Gaststätte in Sachsen wieder öffnen, aber nur unter strengen Auflagen.

Gaststätte überlebte nur durch Familienfeiern

Zu streng für die Gastronomin, die von Anfang an mit dem 1992 eröffneten Café verbunden ist. Denn mit Tagesgästen, lässt sie durchblicken, sei in Kitzscher kaum etwas zu verdienen. Nur wegen der vielen Familienfeiern und Gesellschaften habe die Gaststätte so lange überlegen können. Doch genau die wird es in der nächsten Zeit nicht mehr wie bisher geben. Deshalb gebe sie jetzt vorzeitig auf, bevor sie nächstes Jahr in Rente gehe.

Das „Café Wahnsinn“ war 1992 von Frank Hauschild und André Kitsche eröffnet und zunächst selbst betrieben worden. Edith Zitzling und deren Mann Andreas gehörten von Anfang an zum Team. Gut zehn Jahre später zogen sich die Eigentümer vom Geschäft zurück und Editz Zitzling pachtete das Café. Um es schrittweise zu der Speise- und Feiergaststätte zu machen, die es bis jetzt war.

KVK bedauert vorzeitiges Aus sehr

Zu denen, die den vorzeitigen Abschied am meisten bedauern, gehört der Karnevelsverein Kitzscher (KVK). „Wir wussten, dass sie Ende des Jahres schließen würde“, sagt Andreas Friedrich vom Elferrat. „Die Nachricht am Freitagabend hat uns erschrocken und traurig gemacht.“

Seit der Eröffnung des „Café Wahnsinn“ fanden dort die Faschingsveranstaltungen statt, bis der KVK vor rund zehn Jahren in den Rittersaal wechselte. Dem Café blieb der KVK trotzdem treu, feierte hier das jährliche Winzerfest, den Frühschoppen am 11.11. und den Seniorenfasching. Manchen Freitagabend traf sich hier der Elferrat nach seiner Sitzung noch auf ein Bier.

Bürgermeister: Reißt tiefes Loch in Kitzschers Gastronomie

„Wir wünschen Edith Zitzling alles Gute und Gesundheit für ihren Ruhestand“, sagt Friedrich, der zugleich hofft, dass es mit dem Café bald weitergeht. „Todtraurig und unglücklich“ sei auch Bürgermeister Maik Schramm gewesen, als er von der Entscheidung der Gastronomin erfuhr. Das Café Wahnsinn sei eine „gut funktionierede Gastronomie“ gewesen. Vor allem für große Familienfeiern gebe es in Kitzscher nichts Vergleichbares.

„Das reißt ein tiefes Loch“, bedauert Schramm, der seinen fünfzigsten Geburtstag im „Café Wahnsinn“ feierte und sich erinnert: „Die haben hervorragend gekocht, super geschmeckt hat es dort.“ Auch auf Facebook wird die Entscheidung dutzendfach bedauert. Zugleich danken die User dem Café-Team und senden gute Wünsche. Edith Zitzling dankt ihrer Familie und ihrem gesamten Team sowie den Eigentümern, die ihr sehr entgegen gekommen seien.

Von André Neumann